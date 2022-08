Nick Jonas, Dolly Parton et d’autres musiciens redonnent à des causes qui leur tiennent à cœur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lorsqu’il s’agit de charité et de redonner, les stars sont souvent au centre des causes qui leur tiennent le plus à cœur.

La pop star Nick Jonas doit se produire lors du premier “Hope Gala” le 10 septembre à Costa Mesa, en Californie. City of Hope – l’un des plus grands centres de recherche et de traitement du cancer aux États-Unis – est une organisation que Jonas est fier de soutenir. En mars 2017, le père de Jonas, Kevin Jonas Sr., a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 2. Depuis, il n’a plus de cancer et sensibilise au cancer du côlon et à la détection précoce.

“En tant que personne dont la famille a été touchée par le cancer, je suis honoré de prêter ma voix à l’importante cause de l’élargissement de l’accès aux soins de renommée mondiale contre le cancer”, a déclaré Jonas. “Plus de vies seront sauvées grâce aux soins que City of Hope fournit désormais dans le comté d’Orange, en Californie.”

La rock star John Mayer a également organisé des performances pour amasser des fonds pour des causes importantes pour lui. Le musicien a fait appel à des amis célèbres comme Dave Chappelle et Bob Weir pour une série de concerts au Montana plus tôt ce mois-ci. Mayer fera don du produit au SW MT Flood Relief Fund, un partenariat entre la Park County Community Foundation et Greater Gallatin United Way.

Les fonds recueillis iront aux abris d’urgence, à l’eau potable, à la nourriture, aux vêtements et aux efforts de nettoyage et de reconstruction.

De même, la star country Chase Rice s’est engagée à soutenir ses proches – dans ce cas, les pompiers. Plus tôt ce mois-ci, Rice a parlé à Fox News Digital de son travail aux côtés de la Wildland Firefighter Foundation, dans laquelle il a aidé les pompiers à arrêter un incendie de forêt.

“Le feu se propage si vite que vous pouvez comprendre combien de vies sont perdues chaque année, à quel point il fait sec ici et à quel point ce travail est vraiment dangereux”, a déclaré Rice. “Je ne peux vraiment pas comprendre ça tant que vous n’êtes pas là-bas avec eux pour combattre un incendie.”

Pendant ce temps, le chanteur country Lee Brice a été la tête d’affiche d’un événement caritatif plus tôt cet été à Cleveland, dans l’Ohio, pour collecter des fonds pour Folds of Honor, une organisation qui offre des bourses d’études aux personnes à charge, aux conjoints et aux enfants de soldats décédés ou handicapés à vie.

Brice a parlé à Fox News Digital de son long travail avec l’organisation. “J’ai toujours soutenu l’armée, mais Plis d’honneur juste en quelque sorte … nous sommes juste tombés amoureux de ce qu’ils font et des gens qui le dirigent “, a-t-il déclaré.” Pour ce qu’ils font, ils soutiennent les familles des héros décédés, et c’est vraiment, vraiment ce que c’est sur. Tant d’enfants ont maintenant eu un avenir et sont allés à l’université et des trucs comme ça à cause des plis d’honneur qui redonnent aux familles qui sont laissées seules, vous savez, laissées pour compte quand leur être cher leur est enlevé en service. Donc, ce qu’ils font est très facile à suivre, et c’est pourquoi nous sommes ici – nous adorons ça.”

Plus tôt cet été, l’icône country Dolly Parton a fait don d’un million de dollars à la recherche sur les maladies infectieuses pédiatriques au Vanderbilt University Medical Center. Le chanteur et activiste légendaire a longtemps fait un don au centre médical, notamment en faisant de nombreux dons tout au long de la pandémie de COVID-19.

“J’aime tous les enfants”, a déclaré Parton dans un communiqué. “Aucun enfant ne devrait avoir à souffrir, et je suis prêt à faire ma part pour essayer de garder autant d’entre eux que possible en bonne santé et en sécurité.”

Le chanteur country et juge “American Idol” Luke Bryan s’est produit au Brett Boyer Foundation Golf Invitational plus tôt ce mois-ci, aux côtés de Vince Gill.

La fondation a été créée en l’honneur de la nièce de Bryan, Brett Boyer, décédée à l’âge de sept mois après avoir reçu un diagnostic prénatal de syndrome de Down et d’une malformation cardiaque congénitale.