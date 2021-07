« Nick Jonas divorcera de Priyanka Chopra dans les 10 prochaines années », affirme Kamaal R Khan | Nouvelles des gens

New Delhi: Acteur devenu critique de cinéma et commentateur social, Kamaal R Khan alias KRK a encore suscité la controverse avec son dernier commentaire sur l’actrice Priyanka Chopra et son mariage avec le chanteur Nick Jonas.

Selon KRK, le mariage de Priyanka et Nick ne résistera pas à l’épreuve du temps et se brisera dans les 10 prochaines années.

« Prédiction 03 – Nick Jonas divorcera de #PriyankaChopra dans les 10 prochaines années », a tweeté KRK.

Prédiction 03- Nick Jonas divorcera #PriyankaChopra dans les 10 prochaines années ! – KRK (@kamaalrkhan) 10 juillet 2021

Sa déclaration sans fondement et blessante sur la relation de Priyanka et Nick n’a pas été bien accueillie par les internautes qui ont trollé l’autoproclamé « critique numéro un au monde » pour ses commentaires bizarres.

« C’est thoda extra. Veuillez vous abstenir de faire de tels commentaires sur la vie personnelle des gens », a tweeté un utilisateur. Tandis qu’un autre écrivait : « Kabhi to kissi ke bare mein achha bol diya karo ».

Découvrez quelques-unes des réactions.

Agle 5 saal me iske biwi bachhe isko dakke dekar ghar se nikaal denge.

Batao kaun ? – Manoj drôle (@Manoj49151909) 11 juillet 2021

Vous devez apprendre à être dans les limites. Quoi qu’ils fassent, mais vous n’avez pas le droit de commenter la vie personnelle de quiconque. —AnalyticalAptitud (@mayurthumma1) 10 juillet 2021

Une abeille. .. ab yeh bhavishya vani bhi karega pic.twitter.com/AB9lMRRg0a — Puja Karmakar (@delhirockzzzzzz) 10 juillet 2021

Kuch kaam nhi hai toh bkchodi karta rehta hai bhai tu b – shubham chaturvedi (@shubhamc4u) 10 juillet 2021

Kamaal R Khan a déjà participé à la saison 3 de Bigg Boss. Il est également apparu dans des films comme Munna Pandey Berozgaar, Deshdrohi et Ek Villian.

KRK est également actuellement jugé pour un procès en diffamation intenté par la superstar Salman Khan, accusé de corruption et de blanchiment d’argent par le premier.