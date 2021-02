Si cela ne tenait qu’à lui, Nick Jonas serait prêt à élever un jour ses propres enfants de la taille d’un groupe de rock.

Dans une interview exclusive avec E! News, le chanteur de 28 ans « Jealous » explique qu’il aimerait un jour fonder une famille avec sa femme Priyanka Chopra, bien que son bonheur reste sa principale préoccupation.

« Elle est la pièce la plus importante du puzzle, et c’est évidemment quelque chose que nous espérons arriver, et si Dieu le veut, cela se rassemble », dit-il. «Vous savez, quoi qu’il en soit. Nous avons la chance de nous avoir l’un l’autre et d’avoir un cœur plein pour l’avenir, dis-je, et les choses sont hors de votre contrôle. Et la fondation d’un couple est solide, et vous êtes excité sur la possibilité de cela. «

Bien qu’il sache que cela ne dépend pas entièrement de lui, il est définitivement ouvert à élever autant de petits que possible.

« Ce sera un beau voyage, et j’espère pour beaucoup, ou quoi que ce soit », poursuit Nick. « Nous irons comprendre cela quand ils seront là-bas, mais pour l’instant, il s’agit simplement de s’assurer que nous sommes bons. »