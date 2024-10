Nick Jonas devient gaga devant les dernières photos de Priyanka Chopra à Mumbai, les internautes pensent qu’elle a subi une perte de poids drastique

Priyanka Chopra est actuellement à Mumbai pour lancer une marque de beauté en Inde, et les dernières photos de l’actrice prennent d’assaut Internet. Le vendredi 18 octobre au soir, l’icône mondiale a publié quelques photos d’elle sur Instagram, et les internautes ont eu des réactions mitigées sur son apparence.

Sur la photo, Priyanka Chopra porte une superbe mini-robe irisée ornée de pierres beiges. La robe de soirée est dotée d’un col bénitier et d’un long trench. Elle a attaché ses cheveux en une queue de cheval haute et élégante avec des vagues douces. Avec ses yeux perçants et ses lèvres nues, elle ressemblait absolument à un film hollywoodien. Nick Jonas a commenté le message et a déclaré: « Wow, juste wow. »

Cependant, les internautes n’ont pas tardé à spéculer sur le fait que l’actrice avait subi une grave crise. perte de poids car elle semble avoir perdu quelques kilos. « Pourquoi tu as l’air différent », a commenté un internaute sur la publication Instagram de PeeCee. Un autre a déclaré : « J’ai perdu tellement de poids. » Un fan de l’actrice a déclaré qu’elle avait l’air « irréelle ». Un autre a déclaré : « Rappelez-moi le plus jeune ordinateur. »

Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Ozempic fonctionne. » L’ardent admirateur de Priyanka a écrit : « D’accord, maintenant, tu ne fais que frimer. » Un internaute a déclaré que l’actrice paraissait 10 ans plus jeune désormais. Bien que nombreux soient ceux qui affirment que l’actrice a opté pour le Ozempic shots, un internaute a déclaré à juste titre : « Beaucoup d’exercice, une alimentation saine et rester en forme peuvent aussi changer votre apparence, pas toujours une intervention chirurgicale. »

Certains ont affirmé que les photos avaient été retouchées. Un commentaire sur Instagram dit : « Trop photoshoppé, tu n’es pas vraiment comme ça, je ne sais pas ce qui t’est arrivé, tu as toujours été honnête avec ton corps et tu es belle, tu n’as pas besoin de recourir à autant de choses. photoshopé.

Le doux geste de Priyanka Chopra pour ses fans adorables

Un autre a déclaré : « Vous êtes définitivement un vieux vin… plus il est vieux, mieux c’est. » Certains ont loué son « glamour hollywoodien ». «Cette femme est au niveau NEXT depuis qu’elle est allée à Hollywood. Personne ne peut l’égaler à Bollywood, PERSONNE, il n’y a qu’une seule fille desi et c’est PRIYANKA CHOPRA », lit-on dans un commentaire.

Côté travail, Priyanka a terminé le tournage de son prochain film The Bluff. Elle devrait également jouer dans Chefs d’État aux côtés de John Cena et Idris Elba. PC était récemment à Mumbai pour son engagement envers la marque, elle a également assisté à une projection spéciale de son film Marathi qu’elle a soutenu.