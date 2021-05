Nick Jonas blessé sur les plateaux de la nouvelle émission, sorti de l’hôpital

La pop star Nick Jonas aurait été blessée samedi 15 mai alors qu’il tournait pour une nouvelle émission, dont les détails sont gardés secrets. Selon un rapport de TMZ, Nick a subi une blessure grave et a également été hospitalisé.

Bien que la nature de l’accident ou de la blessure de Nick n’ait pas été révélée, le chanteur a dû être emmené dans un hôpital voisin dans une ambulance. Cependant, dimanche soir, l’acteur est rentré chez lui et continuera à tourner pour son émission « The Voice » lundi.

Ce n’est pas la première fois que Nick est blessé sur les plateaux d’un spectacle. En 2018, l’auteur-compositeur-interprète s’est blessé à la main lors d’une séance d’entraînement après le spectacle au Mexique.

Actuellement, le chanteur de ‘Sucker’ est à Los Angeles tandis que sa femme, Priyanka Chopra, est à Londres. L’actrice est là depuis fin 2020 pour plusieurs projets.

Priyanka Chopra et Nick Jonas avaient récemment mis en place une collecte de fonds en collaboration avec GiveIndia, une plateforme de dons en ligne, pour demander de l’aide pour la crise du COVID-19 en Inde. Le couple a réussi à lever un énorme 1 million de dollars (7,3 crores de roupies) en don. Ravis des résultats, Nick et Priyanka ont ensuite porté l’objectif de collecte de fonds à 3 millions USD (Rs 21,9 crore).

Earler, tout en partageant les nouvelles de la collecte de fonds, Priyanka a écrit dans la légende de son message Twitter qu’elle et Nick Jonas ont déjà fait un don pour la cause et continueront de contribuer.

« L’Inde est ma maison et l’Inde saigne. Et nous, en tant que communauté mondiale, devons nous en soucier. Et je vais vous dire pourquoi nous devons nous en préoccuper: car à moins que tout le monde ne soit en sécurité, personne n’est en sécurité. Et je comprends beaucoup des gens doivent être en colère en pensant à la raison pour laquelle nous sommes ici en premier lieu? Pourquoi cela se passe-t-il? Eh bien, nous allons aborder cela. Nous aborderons cela après avoir arrêté l’urgence », a-t-elle déclaré dans la vidéo.