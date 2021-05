Nick Jonas aime la «femme incroyable» Priyanka Chopra pour avoir été à ses côtés lors de sa blessure aux côtes | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Priyanka Chopra et son mari chanteur Nick Jonas nous ont donné des objectifs de couple et vestimentaires majeurs avec leur dernière apparition aux Billboard Music Awards 2021.

PeeCee a écrit lundi un « message d’appréciation du mari » sincère pour Nick Jonas dans lequel elle a déversé tout son amour sur son mari pour son travail acharné et son dévouement. Maintenant, dans le récent post partagé par Nick, il a déversé tout son amour pour sa femme et l’a également appelée une « épouse incroyable ».

Il a écrit, «J’ai commencé la semaine dernière en faisant une chute brutale sur un vélo me fracturant la côte et je l’ai terminé en organisant les @bbmas avec mon incroyable épouse à mes côtés qui m’a aidé à chaque étape du chemin à récupérer et à me sentir mieux. Je t’aime @priyankachopra.

Je regarde cette émission depuis que je suis enfant et être invité à animer était un honneur … et être de retour sur scène avec mes frères la semaine où nous allons en vente pour le #RememberThisTour est tout simplement trop parfait. Je suis sur le nuage neuf en ce moment et j’ai hâte de continuer à naviguer sur ce nuage jusqu’au 20 août à Vegas et au-delà.

Je vous aime tous. Merci #bbmas de m’avoir invité. À l’année prochaine. »

Le couple a partagé la même image dans leurs messages des Billboard Music Awards dans lesquels on pouvait voir le couple vedette s’embrasser pendant que Nick plantait avec amour un baiser sur le front de Priyanka.

Pour l’événement, Priyanka a été vue dans un ensemble personnalisé Dolce et Gabbana avec des bijoux de bijoux Bulgari. Nick portait un costume vert de Fendi.

Nick Jonas, qui s’est récemment blessé à la côte, a tenu ses engagements professionnels et a accueilli les Billboard Music Awards 2021 et a également joué avec ses frères Kevin et Joe lors de la cérémonie. Priyanka était l’une des présentatrices de prix cette année.

Les Billboard Music Awards 2021 ont eu lieu dimanche au Microsoft Theatre de Los Angeles.

Priyanka, qui était occupée à tourner pour ses prochains projets à Londres, est retournée aux États-Unis pour être aux côtés de son mari Nick.