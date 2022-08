Nick Jonas aime changer les couches de Malti, sa fille et celle de Priyanka Chopra; voici quand le visage du petit sera révélé

Les fans qui meurent d’envie d’avoir un premier aperçu de Priyanka Chopra et la petite fille de Nick Jonas, Maltepourrait enfin avoir de la chance, d’après ce que sa grand-mère maternelle, le Dr. Madhumalti Chopra alias Madhu Chopra récemment révélé lors d’une conversation avec Indian Express. De plus, l’attente ne sera peut-être pas si longue d’après ce qu’elle a révélé. Dans le même chat en roue libre, la mère de Priyanka Chopra a révélé des choses adorables sur le père du bébé Malti, Nick Jonas, c’est à la fois les objectifs du père et ceux du mari réunis. Vérifiez tout ce qu’elle avait à dire ci-dessous:

La fille de Priyanka Chopra, le visage de Malti, sera montrée à cette date

Quand la conversation a viré vers quand le monde pourrait-il enfin avoir un aperçu de bébé Le visage de Malte, Madhu Chopra a révélé que le moment pourrait enfin venir où elle aura un an. Pour les non-initiés, Priyanka Chopra et Nick Jonas ont partagé un aperçu de leur petite fille avec le reste du monde lorsqu’ils ont téléchargé une photo de famille d’eux trois sur Instagram à l’occasion de Fête des Mères 2022, mais le visage de leur fille a été dissimulé stratégiquement à l’aide d’un autocollant virtuel en forme de cœur. Madhu a également mentionné comment elle a conseillé Priyanka de garder sa fille complètement à l’abri des regards des médias pendant quelques années.

Nick Jonas adore baigner Malti et changer ses couches

Plus loin, Madhu Chopra a fait l’éloge de son gendre, Nick Jonas, soulignant à quel point il est un père pratique, avec la façon dont il aime baigner la petite Malti et changer ses couches. Cependant, lorsqu’il s’agit de masser le tout-petit, Madhu a fièrement déclaré que c’était son travail.