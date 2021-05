Nick Jonas a choisi Kevin plutôt que Joe pour annoncer l’accident à Priyanka | Nouvelles des gens

Los Angeles : la pop star américaine Nick Jonas a partagé quel frère il a choisi pour annoncer la nouvelle de son récent accident à sa femme, l’actrice Priyanka Chopra Jonas.

Nick, qui a eu une côte fêlée après l’accident de vélo, a choisi son frère aîné Kevin plutôt que Joe pour assumer la responsabilité, se souvient-il lors d’une apparition avec ses frères dans « The Late Late Show With James Corden ».

« C’était un test pour beaucoup de choses. La confiance, je pense, est la chose la plus importante. Donc, c’était un choix entre Joe et Kevin. À qui (donnez-vous) votre téléphone pour appeler votre femme en temps de crise ? » le chanteur de 28 ans a rappelé dans l’émission, rapporte aceshowbiz.com.

Il a ajouté: « Je l’ai donné à Kevin. C’est assez révélateur. »

Partageant des détails, Nick a déclaré: « En gros, j’étais là et les médecins s’occupaient en quelque sorte de moi. J’étais sur le point d’être mis sur la civière pour monter dans l’ambulance, et évidemment j’ai dû appeler Priyanka, ma femme, pour dire c’est arrivé. Mais évidemment, je n’étais pas vraiment dans un endroit où je pouvais lui parler. «

Sur la façon dont il a lui-même réagi à l’accident, Kevin a déclaré: « J’étais vraiment calme, recueilli, je pense que cela a quelque chose à voir avec le fait d’être père, de voir des enfants tomber tout le temps. »

Nick a plaisanté: « J’aime la façon dont il a assimilé ma rupture de côtes et le tout à une simple chute. »

« Eh bien, (les enfants) tombent sur leurs vélos, c’est un gros problème en ce moment, mais si vous paniquez, ils paniquent encore plus, alors j’essaie de rester extrêmement calme », ​​a essayé Kevin de faire passer son message.

Joe a ajouté: « Vous avez dit à Nick: » Allez-y, tout ira bien « . »

Nick a ensuite partagé en plaisantant: « Et j’ai la même maturité émotionnelle que son enfant de cinq ans. »

Sur ce qui a causé l’accident de vélo, Nick a déclaré: « Quelque chose vient de s’accrocher, de la saleté sur le vélo, et (je) viens de tomber. Un petit déversement. Une côte fracturée et quelques autres bosses et contusions, mais je me sens vraiment chanceux. Cela aurait probablement pu être un peu pire. Tout va bien. Je récupère bien. J’ai beaucoup de soutien autour de moi et j’apprécie les vœux de tout le monde. Cela signifie beaucoup. «

Nick s’est cassé une côte sur le tournage de « Olympic Dreams avec Jonas Brothers » le 15 mai.