Nick Harkaway marche sur les traces de son père John le Carré avec le thriller d’espionnage « Karla’s Choice »

LONDRES (AP) — Georges Smileyle subtil maître-espion fictif naviguant dans les courants perfides de la guerre froide, est de retour.

Tout comme son créateur, John le Carré, qui est quelque peu surprenant.

Quatre ans après la mort de l’écrivain espion décès à l’âge de 89 ansvient un nouveau thriller, « Karla’s Choice ». Présenté comme « un roman de John le Carré », il a été écrit par Nick Harkaway, dont les qualifications pour ce poste incluent sept romans publiés, une vie passée à lire le Carré – et le fait qu’il est le fils du défunt auteur.

Après avoir évité pendant des décennies l’ombre de son célèbre père, comme Smiley essayant de quitter l’agence de renseignement connue sous le nom de Circus, il a été attiré à nouveau.

Auteur inquiet

Le Carré a laissé une note demandant à sa famille, en tant que gardienne de son domaine, de faire perdurer ses œuvres et de trouver de nouveaux lecteurs. Ils ont pris cela comme une autorisation pour écrire de nouveaux livres. Mais Harkaway, qui s’est fait un nom avec des thrillers de science-fiction tels que « The Gone-Away World », « Angelmaker » et « Titanium Noir », craignait d’être le seul à le faire.

« J’irais jusqu’à dire terrifié », a déclaré Harkaway, 51 ans, de son vrai nom Nicholas Cornwell. Le Carré était le pseudonyme de son père, David Cornwell.

« C’est ce morceau de littérature du XXe siècle qui définit un genre et potentiellement une période historique. Ce corpus de travail est immense. Et c’est l’univers de mon père », a-t-il déclaré. « Il y a toutes les raisons pour que les gens soient sceptiques. »

Assis dans sa spacieuse maison du nord de Londres – dans le fauteuil d’écriture « très inconfortable » qui appartenait autrefois à son père – Harkaway s’est un peu détendu maintenant que le livre a été publié (par Viking) avec des critiques largement élogieuses. Le Daily Telegraph a déclaré que « la recréation du milieu Smiley par Harkaway est parfaite », tandis que le Guardian a déclaré que le roman était « un régal ».

« Karla’s Choice » se déroule en 1963, quelques mois après la fin du roman révolutionnaire de Le Carré, « L’espion venu du froid ». Il s’ouvre sur un tueur à gages, envoyé par Moscou pour assassiner un éditeur hongrois à Londres, en proie à une crise de conscience de dernière minute.

Smiley, récemment retraité, est recruté pour un dernier travail. Il a assuré que ce serait court et simple. Derniers mots célèbres.

La saga pleine de périls qui suit étoffe la première relation entre Smiley et le maître-espion soviétique Karla, qui devient son ennemi juré dans des œuvres ultérieures comme « Tinker Tailor Soldier Spy » et « Smiley’s People ».

Souvenirs d’enfance

Harkaway dit qu’une fois qu’il a surmonté sa terreur, capturer la voix de Smiley s’est fait facilement – ​​il avait littéralement grandi avec. Certains de ses premiers souvenirs impliquent que son père lise à haute voix des brouillons de pages de ses travaux en cours.

« Le moment formateur de ma vie où j’apprenais réellement à parler, à utiliser le langage, je recevais 90 minutes ou plus de George Smiley dans mon oreille chaque jour », a-t-il déclaré. «Et alors, quand je suis venu m’asseoir pour faire cela, j’ai découvert que je n’avais pas besoin de tourner le bouton très loin pour trouver une voix qui soit absolument la mienne, mais qui soit lue aux gens comme étant suffisamment dans l’ambiance du Carré. »

Cette ambiance est souvent sombre. Le Carré avait été un véritable agent de renseignement de la guerre froide, et ses thrillers sont imprégnés de l’obscurité morale du monde de l’espionnage. Mais Smiley à lunettes et discret – l’antithèse de cet autre espion fictif célèbre, James Bond – offre décence et espoir.

Harkaway considère Smiley comme « ce petit homme anonyme et compatissant qui peut venir voir les morceaux de vie brisés sur le sol et les reconstituer ».

Il y a un peu plus d’humour dans « Karla’s Choice » que dans la plupart des livres de son père, et les personnages féminins, dont Ann, l’épouse de Smiley, bénéficient de plus d’espace et de voix.

« J’avais l’ambition absolue que le cirque et l’univers du cirque ne soient pas uniquement constitués d’hommes blancs âgés et hétérosexuels », a déclaré Harkaway.

Il reconnaît que les femmes étaient souvent en marge du travail de son père – reflet d’une époque dominée par les hommes et d’une vie compliquée. La mère de David Cornwell est partie quand il avait 5 ans, le laissant avec son père, un escroc charismatique. Il ne l’a revue qu’à l’âge de 21 ans. En tant qu’adulte, il a eu deux longs mariages – le deuxième avec la mère de Harkaway, Valerie Jane Eustace – et de multiples liaisons.

« Pour lui, ses relations avec les femmes étaient fondamentalement basées sur l’absence et la douleur », a déclaré Harkaway. « Cela s’est amélioré avec le temps. Mais quand il écrivait Smiley, c’est ce qui est ressorti. Et ce n’est pas ma vie.

Chagrin et joie

Harkaway dit que travailler sur le livre n’a pas apporté « un moment Obi Wan Kenobi » dans lequel une apparition de son père est apparue pour offrir des conseils d’écriture. Mais il a trouvé l’expérience « très émouvante ».

« Malgré le fait qu’il s’agisse… d’un projet qui s’accompagne de chagrin, c’est toujours un processus joyeux », a-t-il déclaré.

Il semble inévitable que d’autres thrillers du Carré suivront. Harkaway prévoit également de continuer à écrire sous son propre nom et dans son propre style, avec une suite à « Titanium Noir » qui devrait être publiée en avril.

« Karla’s Choice » porte une double dédicace : à David John Moore Cornwell, « père, mari, frère, fils », et à « John le Carré, romancier ».

« John le Carré était, entre autres choses, un bouclier que mon père avait créé, car c’était un gars assez timide », a déclaré Harkaway. « John le Carré était un peu le costume qu’il enfilait pour pouvoir tout faire. Et puis David Cornwell était mon père. C’était un cuisinier épouvantable, c’était un joueur de ping-pong d’une agressivité et d’un flair énormes… c’était la personne avec qui je vivais.

«Je voulais avec ce dévouement les remercier tous les deux. Et aussi juste pour rappeler à tout le monde qu’il représentait énormément de choses pour beaucoup de gens.