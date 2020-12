Nick Grimshaw a révélé que Noel Gallagher l’avait rejeté comme « une tête de k *** » quand il a commencé à travailler à Radio 1 – après qu’il ne se soit pas rendu compte qu’il connaissait Grimmy depuis son enfance.

L’animateur de radio âgé de 36 ans a une histoire avec Noel, 53 ans, qui remonte à l’enfance de Grimmy alors que le rockeur d’Oasis était ami avec son frère aîné.

Alors que tout le monde au Royaume-Uni connaît maintenant Nick sous le nom de «Grimmy», il s’avère que le surnom était le même pour son frère aîné.

Nick a expliqué l’ensemble du scénario lors d’une apparition sur le podcast This City de Clara Amfo.

Il a dit: «À l’époque, mon frère sortait à Manchester et il était ami avec les HAPPY LUNDAYS et Oasis lorsqu’ils se formaient.

«Noel a envoyé un texto à mon frère et a dit: ‘Un putain de tête sur Radio 1 s’appelle Grimmy, tu ferais mieux de régler ça’.

Il a poursuivi: «Mon frère était comme, ‘Ouais, c’est notre Nick’. Et Noel était comme, ‘Nick? Nick a huit ans. »

Grimmy a poursuivi en affirmant que Noel s’était alors senti « vieilli » par l’expérience.

Noel est sous les projecteurs depuis des décennies plus que Nick.

Le chanteur de Wonderwall a fait son entrée sur la scène musicale aux côtés de son propre frère, Liam Gallagher, en 1994 avec la sortie du premier single Supersonic.

Ce n’est qu’en 2012 que Nick a atteint la notoriété grand public lorsqu’il a décroché la place de l’émission Breakfast sur Radio 1.