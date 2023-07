Nick Fury affronte les Skrulls dans la nouvelle bande-annonce de « Secret Invasion »

Êtes-vous stressé par Invasion secrète encore?

Après une série d’événements dévastateurs, Nick Fury est brisé et sans Avenger alors qu’il tente de sauver le monde de la domination des Skrull dans un thriller d’espionnage captivant. Invasion secrète qui a des fans de Marvel sur le bord de nos sièges chaque semaine.

Situé dans le MCU actuel, Invasion secrète se concentre sur la découverte par Nick Fury d’une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphosés.

Fury rejoint ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et le sympathique Skrull Talos qui s’est fait une vie sur Terre.

Ensemble, ils courent contre la montre pour contrecarrer une invasion imminente de Skrull et sauver l’humanité.

Regardez la bande-annonce des deux derniers épisodes ci-dessous :

Dirigé par Ali Sélimla série passionnante met également en vedette Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christophe McDonaldet Katie Finneran avec Emilia Clarke, Olivia Colmanet Don Cheadle.

« Cela remonte à Nick Fury. C’est l’histoire de Nick Fury. Et Nick est un humain. Quoi que nous pensions de son trench-coat et de son cache-œil et à quel point Sam Jackson est cool, Nick Fury est un humain », a déclaré Salim.

C’est un humain avec un certain type de pouvoir, mais pas une superpuissance comme Captain America ou Captain Marvel. Donc, cela exige immédiatement une série plus fondée et granuleuse.