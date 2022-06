Nick Fox de Google dirigera les activités commerciales après le départ de Ready

Nick Fox, vice-président des produits et de la conception pour Search et Assistant.

Nick Fox, cadre de longue date de Google, reprend les activités de commerce et de paiement de l’entreprise dans l’intervalle.

La nomination de Fox intervient un jour après que l’ancien chef, Bill Ready, a annoncé qu’il prenait la tête de Pinterest, en remplacement du PDG et fondateur de longue date Ben Silbermann.

Ready était chez Google depuis moins de trois ans.

Nick Fox dirigera Google “Commerce, paiements et prochain milliard d’utilisateurs”, selon une personne proche du dossier. le rôle.

Fox travaille chez Google depuis près de 19 ans et a dirigé des segments tels que les publicités, la recherche et le logiciel basé sur l’intelligence artificielle “Assistant” de la société. Il a également dirigé la gestion des produits pour les produits de communication de Google, notamment Hangouts, Duo et Allo, ainsi que le forfait cellulaire de la société Google Fi (anciennement connu sous le nom de Project Fi).

Avant son passage chez Google, Fox était consultant chez McKinsey & Company à Palo Alto, en Californie. où il a travaillé sur la finance d’entreprise et la stratégie pour les entreprises technologiques.

Malgré les tentatives infructueuses du passé, Google tente à nouveau de rivaliser dans le commerce électronique avec des entreprises comme Amazon, Facebook et d’autres rivaux qui ont enregistré des ventes records en matière d’achats numériques depuis le début de la pandémie de Covid-19. La société propose un onglet d’achat sur son produit de recherche principal et a essayé d’intégrer davantage d’options d’achat dans ses plates-formes telles que YouTube. Bien que la société ait fait de nombreuses autres tentatives, quoique lentes, pour amener les acheteurs sur sa page de recherche, les dirigeants l’ont davantage qualifiée d'”opportunité à long terme”.

“Bill a joué un rôle clé dans la définition d’une nouvelle vision et stratégie pour le commerce et les paiements chez Google”, a déclaré un porte-parole de Google. « Nous continuerons à bâtir sur cette base solide pour rendre les expériences commerciales utiles universellement accessibles à nos utilisateurs et à nos partenaires. Nous sommes reconnaissants pour le leadership de Bill et lui souhaitons bonne chance dans son nouveau rôle chez Pinterest.