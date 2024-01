Nick Dunlap remporte l’événement du PGA Tour et ne récoltera pas 1,5 million de dollars de gains

Le dimanche 21 janvier 2024, Nick Dunlap, 20 ans, a remporté le tournoi American Express au PGA Terrain de golf de l’Ouest en Californie. Dunlap a remporté l’épreuve avec un score final de -29 – un coup de mieux que la deuxième place Christiaan Bezuidenhout, un pro sud-africain, et deux coups d’avance sur les favoris du tour comme Xander Schauffele et Justin Thomas.

Ce fut une occasion capitale pour Dunlap, qui est encore en deuxième année à l’université. Université d’Alabama. Il a même emporté certains de ses devoirs avec lui en Californie pendant qu’il participait à cet événement. Personne n’aurait jamais pensé que quelqu’un comme lui aurait pu battre les vétérans chevronnés du PGA Tour présents et remporter le prix de 1,5 million de dollars.

Eh bien, il ne le pourra pas.

Bien qu’il ait remporté l’événement, le statut de Dunlap en tant que golfeur « amateur » l’empêche de remporter le prix en argent de cet événement sanctionné par la PGA.

Nouvelle ère:Tiger Woods met fin à une relation de 27 ans avec Nike, grâce au fondateur Phil Knight

Qui est Nick Dunlap?

Dans le golf amateur, Dunlap est l’homme. Il est l’un des deux seuls à avoir remporté à la fois le championnat amateur américain (2023) et le championnat amateur junior (2021). L’autre personne? Tiger Woods.

La victoire de Dunlap au tournoi American Express fait également de lui le premier amateur à remporter un événement du circuit depuis Phil Mickelson en 1991. Chaque fois qu’un golfeur se retrouve à côté de Woods et Mickelson, il fait quelque chose de bien.

Actuellement étudiant en deuxième année à l’Université d’Alabama, Dunlap a un CV plus long que la plupart des reçus de Walgreens, et cela veut dire quelque chose.

En 2023, il se qualifie pour l’US Open. Lors de sa première saison complète avec l’Alabama, Dunlap a disputé 37 tours. Il a tiré à égalité ou en dessous du par dans 26 d’entre eux, à égalité au deuxième rang en une seule saison de l’histoire de l’Alabama. Au cours de la saison d’automne 2023, chacune de ses huit rondes était égale ou inférieure à la normale.

Essentiellement, s’il y a un tournoi amateur, Dunlap l’a probablement gagné à ce stade. Quoi qu’il en soit, son statut d’amateur pourrait ne plus durer très longtemps, surtout maintenant qu’il réalise qu’il lui manque 1,5 million de dollars.

Que signifie cette victoire en tournoi pour son statut d’amateur ?

Avec sa victoire dans cette épreuve, Dunlap peut officiellement devenir professionnel à tout moment jusqu’à la saison 2026. Si Dunlap décide de terminer encore une ou deux années d’école avant de rejoindre le PGA Tour, Dunlap aurait 30 jours après la fin de la saison 2024 pour se déclarer pro pour 2025. La même règle s’applique pour la saison 2026.

Que Dunlap décide ou non de devenir professionnel, Dunlap aura toujours la chance de participer au Masters, à l’US Open et au British Open en tant que champion amateur américain. Si Dunlap décide de devenir professionnel, il aura accès au Masters et à l’US Open ainsi qu’à sept autres événements phares de la tournée.

Dunlap est diplômé en finance et figurait au tableau d’honneur en 2023. Peut-être cherchera-t-il à terminer ses études avant de décider de devenir professionnel. Après sa victoire, Dunlap a déclaré à PGA Tour Radio qu’il n’était pas sûr de son avenir. “C’est une décision qui ne concerne pas seulement moi”, a déclaré Dunlap. “Cela touche beaucoup de gens et évidemment, je vais essayer d’en profiter.”

Dunlap ne reçoit-il vraiment pas l’argent ?

Malheureusement, Dunlap ne touchera pas les 1,5 millions de dollars qu’il a gagnés au tournoi American Express. Au lieu de cela, le prix en argent est allé à Christiaan Bezuidenhout, deuxième. Il ne reçoit pas non plus les 500 points de la FedEx Cup qui accompagnent la victoire du tournoi, mais c’était une évidence puisqu’il n’est même pas classé parmi les concurrents pour ce titre.

Réactions à la victoire de Dunlap au tournoi American Express

Après le tournoi, Christiaan Bezuidenhout s’est entretenu avec les journalistes, décrivant Dunlap comme “un sacré joueur”. Bezuidenhout a fait l’éloge de Dunlap tout au long de l’interview et a même reconnu son désir de jouer à nouveau avec lui dans un avenir proche : “J’espère qu’il pourra bientôt participer au PGA Tour et que nous pourrons tous jouer avec lui.”

Voici quelques-unes des autres meilleures réactions suite à la victoire de Dunlap.

Tournée de la PGA :Cotes, choix et pronostics de l’Open d’assurance des agriculteurs 2024