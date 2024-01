Nick Dunlap devient le premier amateur à remporter un événement du PGA Tour en 33 ans à American Express

Depuis les cinq victoires d’Arnold Palmer en tournoi jusqu’au 59e tour final emblématique de David Duval qui revient par derrière et remporte l’événement de 1999, l’American Express a vu l’histoire à maintes reprises.

Aux côtés de Palmer et Duval se trouve désormais Nick Dunlap, un amateur de 20 ans.

Pendant la majeure partie de la journée, comme si la magie qui l’avait propulsé à trois coups d’avance avant le tour final s’était évaporée, Dunlap, étudiant en deuxième année de l’Université d’Alabama, a progressé tout au long de la séquence pour remporter une victoire historique d’un coup.

Dunlap devient le premier amateur à remporter un événement du PGA Tour depuis Phil Mickelson en 1991. Il a établi un record du tournoi en terminant à 29 sous la normale.

“Ça sonne vraiment bien”, a déclaré Dunlap à propos de son titre de vainqueur du PGA Tour. “Je dirai cela. C’est tout ce dont je rêvais et le simple fait d’avoir une chance sur le dernier trou de remporter un événement du PGA Tour est vraiment spécial.”

Alors que Dunlap jouait ses neuf derniers trous à 2 sous la normale, le vétéran du circuit Sam Burns a hésité avec des coups de départ dans l’eau lors des deux derniers trous dimanche sur le PGA West Stadium Course. Burns a perdu la tête avec des doubles bogeys consécutifs et a terminé à quatre coups à égalité pour la sixième place.

Famille « construite différemment », les entraîneurs ne sont pas surpris par la victoire de Nick Dunlap à l’American Express

Le par de Dunlap et le double bogey de Burns sur le 17e par 3 entouré de pierres ont suffi à donner à Dunlap l’avantage après que Burns ait joué un golf régulier et constant tout au long de la journée. Mais Dunlap devait encore se battre pour obtenir un par sur le dernier trou pour garder un coup d’avance sur Christiaan Bezuidenhout, qui a joué les quatre derniers trous à 3 sous pour un 65. Cela a placé Bezuidenhout à 28 sous, un coup derrière à la deuxième place. Dunlap, qui a réussi des hauts et des bas au 18e trou, y compris un putt de cinq pieds par.

“Que j’aie réussi ou raté cela, si vous m’aviez dit que, mercredi soir, j’aurais un putt pour gagner ce tournoi de golf, je ne vous croirais pas”, a déclaré Dunlap.

Alors que Dunlap a déclaré qu’il ressentait la nervosité du moment, il avait un grand assistant à ses côtés en la personne du cadet Hunter Hamrick, ancien entraîneur adjoint de l’Université d’Alabama.

“Il a été si calme toute la journée, son attitude n’a jamais changé”, a déclaré Dunlap. “En quelque sorte, sa dernière chose est, genre, mec, c’est à l’intérieur gauche, tu as déjà fait un million de ces putts, c’est juste un autre.”

Après les premiers tours de 64, 65 et le magique 60, Dunlap a déclaré qu’il ne savait pas trop à quoi s’attendre du quatrième tour.

“Tout le monde a des doutes. J’avais probablement un millier de scénarios différents en tête sur la façon dont la journée allait se dérouler, et cela ne s’est pas passé comme je l’espérais”, a déclaré Dunlap. “Je pense que c’est ce qui est cool. C’est le golf.”

Le total de 29 sous 259 de Dunlap est le record du tournoi depuis que l’événement est passé au format 72 trous en 2012.

La victoire de Dunlap résonnera à l’American Express et sur le PGA Tour. Dunlap égale la victoire de Mickelson en 1991 au Northern Telecom Open à Tucson, alors que Mickelson avait 20 ans. Dunlap, également âgé de 20 ans et champion amateur en titre des États-Unis, tout comme Mickelson il y a 33 ans, devient le plus jeune vainqueur du PGA Tour depuis que Jordan Spieth, 19 ans, a remporté la John Deere Classic 2013.

Alors que Dunlap repart sans récompense et que Bezuidenhout remporte le chèque de première place de 1 512 000 $, c’est Dunlap qui crée une histoire qui ne sera pas oubliée de sitôt dans le désert ou sur le circuit de la PGA.

Dunlap est le premier joueur à gagner après une exemption de sponsor depuis Martin Laird lors de l’événement de l’Hôpital Shriners 2021 à Las Vegas. À seulement son quatrième départ professionnel, Dunlap a réussi à se qualifier pour la première fois. Il reste seulement le deuxième joueur à remporter l’US Junior Amateur et l’US Amateur, avec Tiger Woods.

“C’est incroyable. En fait, j’ai entendu son nom l’année dernière lorsqu’il a remporté l’US Amateur”, a déclaré Bezuidenhout. “Oui, c’est évidemment un sacré joueur et je le félicite. J’espère qu’il pourra bientôt participer au PGA Tour et que nous pourrons tous jouer avec lui.”

Le jeu de Dunlap dimanche n’a pas été aussi brillant que les trois premiers jours. N’ayant commis qu’un seul bogey au cours des 54 premiers trous, Dunlap a commis un double bogey sur le septième par 4 avec un coup de départ dans un lac et a regardé Burns réaliser un birdie pour égaliser en tête.

Burns a pris les devants seul avec un birdie sur le 11e par 5 au moment même où Dunlap commençait à rater une série de putts courts pour les birdies. Dunlap a finalement rattrapé Burns avec un birdie au 16e par 5, provoquant l’effondrement de Burns dans les deux derniers trous.

“Frapper ma balle dans l’eau au 7, cela a mis à l’épreuve tout ce que j’avais. J’ai raté quelques putts que je pensais réussir”, a déclaré Dunlap. “Et tout comme mon psychologue du sport, Bhrett McCabe, j’ai repassé un scénario pour aujourd’hui probablement un million de fois et ça ne se passera jamais comme vous l’aviez prévu, et ça ne s’est pas produit. Je suis tellement heureux d’être ici. “

Une rafale de joueurs poursuivaient toujours Dunlap et Burns, y compris Kevin Yu, qui était à égalité en tête à 28 sous mais a commis un bogey au 18e trou pour terminer à 27 sous avec un tour final de 63. Xander Schauffele et Justin Thomas ont également terminé à 27 sous. à égalité au troisième rang, Thomas ayant parfois des difficultés sur le chemin d’un 68 et Schauffele à court de trous dans son 65.

“Je savais que je devais tirer un week-end bas, et j’en ai pu”, a déclaré Schauffele. “J’étais trop loin derrière après cette ronde de 3 sous au tournoi Nicklaus. Dans une fusillade comme celle-ci, vous ne pouvez pas vous permettre de tirer 3 sous dans n’importe quelle ronde.”