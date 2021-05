Nick Colas sur les projections du S&P 500 de juin

Le mois de mai a été chaotique pour les actions.

Le S&P 500 a réalisé un gain de près de 1% pour le mois, bien que les ventes massives de noms de haute technologie et de croissance aient entraîné une période volatile.

Nick Colas, co-fondateur de DataTrek Research, dit que tout se résume aux bénéfices.

« Ce qui est amusant cette année, c’est que nous avons vu plus de révisions des bénéfices que de performance du cours des actions », a déclaré Colas lundi à « ETF Edge » de CNBC. « Nous avons constaté une hausse de 12 % par rapport aux prévisions de bénéfices cette année … Cela va se réduire aux bénéfices des deuxième et troisième trimestres. »

Les analystes interrogés par FactSet s’attendent actuellement à ce que les bénéfices du deuxième trimestre du S&P 500 augmentent d’environ 60% par rapport à un trimestre pandémique déprimé à la même époque l’année dernière. Les grandes banques lanceront la saison lors de leur rapport à la mi-juillet.

« Les chiffres sont encore trop bas, nous semble-t-il, pour le deuxième trimestre, nous devrions donc avoir une autre saison de résultats solide à venir, mais ce sera une sorte de bras de fer d’ici là », a déclaré Colas.

Préparez-vous à plus de volatilité jusqu’à ce que la saison des résultats du deuxième trimestre à la mi-juillet donne une direction aux marchés, ajoute-t-il.

« Attendez-vous encore quelques semaines à exactement ce que vous venez de voir, puis, à mesure que les revenus commencent à se manifester, une autre étape plus élevée vers la fin de l’année », a-t-il déclaré.

Tout progrès vers un projet de loi sur les infrastructures devrait également stimuler le sentiment des investisseurs, selon Jay Jacobs, vice-président senior et responsable de la recherche et de la stratégie chez Global X ETF. L’ETF de développement des infrastructures PAVE de son entreprise a été lancé pendant le cycle de l’élection présidentielle de 2016, et il voit maintenant encore plus d’appétit pour l’activité dans ce domaine.

« C’est en quelque sorte mûr pour la perturbation, si vous voulez, avec une économie qui est toujours en dessous du PIB de base », a déclaré Jacobs lors de la même interview. « Les investisseurs sont très enthousiasmés par les perspectives de probablement la plus grosse facture d’infrastructure que nous ayons jamais eue aux États-Unis et un fonds qui est vraiment conçu pour détenir les gagnants de ce type de facture – sociétés d’ingénierie de construction, matières premières, sociétés de transport et sociétés de machinerie lourde qui vont construire cette infrastructure. »

La voie à suivre pour un projet de loi sur les infrastructures n’est toujours pas claire. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré vendredi que les démocrates travailleraient avec ou sans les républicains sur un plan en juin. Les deux parties sont partagées sur le coût global d’une proposition.

