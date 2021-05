Nick Clegg dirige la décision Trump de Facebook

M. Clegg a peut-être joué le plus grand rôle dans les coulisses dans les décisions concernant le compte de M. Trump, ont déclaré des collègues, une position improbable pour un vétéran de la politique britannique à un moment aussi important pour la liberté d’expression américaine. Il a développé la principale justification utilisée par M. Zuckerberg pour exclure M. Trump, et il a supervisé la création du conseil d’administration, y compris la sélection de ses membres.

Mercredi, le panel, le Facebook Oversight Board, a confirmé la décision de suspendre le compte de M. Trump, l’empêchant de publier sur Facebook ou Instagram. Mais le conseil d’administration a déclaré que Facebook avait commis une erreur en imposant une interdiction «indéfinie», et il a appelé l’entreprise à réexaminer l’interdiction dans les six mois, soit pour la rendre permanente, soit pour fixer un calendrier de réintégration.

Plus d’une semaine plus tard, M. Clegg a exhorté M. Zuckerberg à laisser un nouveau panel externe décider s’il devait laisser M. Trump revenir sur Facebook, ont déclaré des employés impliqués dans les délibérations. Céder le contrôle de l’une des décisions de liberté d’expression les plus importantes de l’ère d’Internet était un conseil risqué, et certains membres de l’entreprise se demandaient si M. Zuckerberg serait d’accord.

M. Clegg, 54 ans, a refusé de commenter cet article. Mais Facebook a mis des cadres à disposition pour discuter de son rôle dans l’entreprise, beaucoup à la condition que leurs noms ne soient pas publiés. M. Clegg a également mis en relation le New York Times avec plusieurs personnes extérieures à Facebook pour parler favorablement de lui. Le Times s’est également entretenu avec des membres du conseil de surveillance, des universitaires, des personnalités politiques, des groupes de la société civile et d’autres personnes familières avec le travail de M. Clegg.

M. Clegg a rejoint Facebook en 2018 pour superviser son équipe chargée des politiques et des relations publiques après la disparition de son étoile politique. Le chef des libéraux démocrates de gauche, il a été démis de ses fonctions en 2017 après s’être aliéné des partisans en rejoignant le Parti conservateur britannique pour former un gouvernement de coalition. Après que la Grande-Bretagne a augmenté les frais de scolarité, des découpages de M. Clegg ont été pendus en effigie par des manifestants à Londres.

Facebook voulait que M. Clegg aide à réparer ses relations avec les régulateurs, les dirigeants politiques et les médias après le scandale Cambridge Analytica, lorsque des données extraites de Facebook ont ​​été utilisées de manière inappropriée pour créer des profils d’électeurs. L’expérience internationale et le confort de M. Clegg dans cinq langues – anglais, espagnol, français, allemand et néerlandais – ont séduit l’entreprise centrée sur les États-Unis.

Des amis ont déclaré que M. Clegg avait initialement hésité à rejoindre Facebook, l’une des sociétés les plus polarisantes au monde. Mais il voulait être de retour au centre d’importants débats politiques et politiques. Dans une note décrivant comment il envisageait le rôle, il a fait valoir qu’il n’était pas viable pour une entreprise privée comme Facebook, plutôt que pour des gouvernements démocratiquement élus, d’avoir autant de pouvoir, en particulier sur les questions liées à la parole.

«Mon conseil était fortement d’y aller», a déclaré Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique, avec qui M. Clegg s’est entretenu avant de prendre le poste, «parce que vous allez faire partie de l’une des entreprises les plus puissantes du pays. monde à un moment de changement énorme dans le monde, et lorsque la technologie est au cœur de ce changement. »

À l’intérieur de Facebook, où M. Zuckerberg s’appuie sur un groupe d’amis et de premiers employés pour obtenir un avocat, M. Clegg a gagné la confiance de son nouveau patron. Au siège de la société, où la proximité de M. Zuckerberg est la puissance, le bureau de M. Clegg a été placé à proximité. Il a orchestré un voyage à travers l’Europe avec M. Zuckerberg, rencontrant les dirigeants de l’Union européenne à Bruxelles et le président français Emmanuel Macron à Paris.

Depuis l’arrivée de M. Clegg, Facebook a modifié certaines de ses positions politiques. Il semble désormais plus tolérant à la réglementation et à des taxes plus élevées. Il a surmonté la réticence de M. Zuckerberg et d’autres membres de l’entreprise à interdire les publicités politiques dans les semaines précédant le jour du scrutin l’année dernière. Et il était le principal soutien interne des changements de produits récemment annoncés qui donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur les publications qu’ils voient dans leurs flux Facebook.

«Il sait ce que c’est que de travailler au sein d’un cabinet qui doit prendre des décisions rapidement et évoluer à la vitesse d’un pays, ou dans ce cas d’une plate-forme», a déclaré Chris Cox, directeur produit de Facebook, qui a travaillé avec M. Clegg sur les changements de contrôle utilisateur.