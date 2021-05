Nick Clegg de Facebook appelle à une approche bipartite pour sortir de l’impasse sur la réglementation Internet

Partout dans le monde, les législateurs rédigent les nouvelles règles d’Internet. En Europe, en Inde, en Australie, au Royaume-Uni et ailleurs, des lois sont proposées régissant tout, de la confidentialité et du contenu à la taille et à la compétitivité des entreprises technologiques et à la manière dont les données sont conservées, partagées et utilisées à grande échelle.

C’est une bonne chose – la réglementation est en retard. Pendant trop longtemps, nombre de ces problèmes importants ont été laissés aux entreprises privées pour les résoudre seules. Loin de résister à la réglementation, Facebook la préconise dans un certain nombre de domaines depuis un certain temps déjà.

Le président Biden a appelé à une alliance mondiale de « techno-démocraties », mais les efforts pour réglementer la technologie à Washington sont au point mort. Une grande partie du débat national est consacrée à l’opportunité de démanteler les grandes entreprises technologiques, mais pas aux problèmes sociétaux fondamentaux en jeu – comme les règles concernant la confidentialité, la sécurité, le contenu et le partage de données – qui ne peuvent être réglés que par règlement.

C’est un moment charnière. Alors que les décideurs politiques commencent à rédiger des lois, il est de plus en plus clair qu’il existe des visions contrastées de ce que devrait être Internet. L’Internet ouvert, accessible et mondial que nous utilisons aujourd’hui a été façonné par des entreprises américaines et des valeurs américaines telles que la liberté d’expression, la transparence, la responsabilité et l’encouragement de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Mais ces valeurs ne peuvent pas être tenues pour acquises.

Le modèle Internet chinois – séparé de l’Internet plus large et soumis à une surveillance étendue – présente un risque pour l’Internet ouvert. D’autres pays, dont le Vietnam, la Russie et la Turquie, ont pris des mesures dans le même sens.

Même dans de nombreuses sociétés démocratiques ouvertes, on parle de «souveraineté des données» et de mesures pour réprimer les entreprises américaines et le partage des données. La fluidité des flux de données est l’élément vital d’un Internet ouvert. Mais les décisions des tribunaux européens ont mis en doute les transferts de données entre l’UE et les États-Unis. Protéger nos économies en garantissant la libre circulation des données entre l’UE et les États-Unis devrait être une priorité urgente des deux côtés de l’Atlantique. En Inde, la plus grande démocratie du monde, les régulateurs ont publié des règles qui élargissent la capacité du gouvernement à diriger les plateformes de médias sociaux pour retracer et supprimer le contenu, y compris les messages privés.

Les États-Unis risquent de devenir une nation qui exporte des technologies incroyables, mais qui ne parvient pas à exporter ses valeurs. Pour progresser, nous devons sortir de l’impasse à Washington. Bien qu’il existe des désaccords substantiels entre démocrates et républicains, personne ne veut le statu quo et les deux parties sont d’accord.

Je suis un étranger à la fois dans la Silicon Valley et à Washington. J’ai une formation en politique britannique et européenne. En tant que vice-premier ministre dans le premier gouvernement de coalition du Royaume-Uni depuis des générations, j’ai conduit un parti naturellement de centre-gauche dans un arrangement de gouvernement constructif avec un parti de centre-droit. Cela a fonctionné parce que nous nous sommes concentrés sur la progression des choses sur lesquelles nous nous étions entendus.

Voici quatre domaines dans lesquels je pense que des progrès pourraient être réalisés rapidement avec une approche bipartisane.

Premièrement, la réforme de l’article 230. Les personnes de toutes tendances politiques veulent que les grandes entreprises assument la responsabilité de lutter contre les contenus et activités illégaux sur leurs plates-formes. Et lorsqu’ils suppriment du contenu préjudiciable, les gens veulent qu’ils le fassent de manière équitable et transparente. Le Congrès pourrait commencer là.

Les plates-formes ne devraient bénéficier d’une protection continue contre la responsabilité du contenu qu’elles diffusent que si elles peuvent démontrer qu’elles ont des pratiques solides pour identifier le contenu illégal et le supprimer rapidement. Bien qu’il ne soit pas pratique de les tenir pour responsables si un contenu particulier échappe à la détection – il y a des milliards de messages chaque jour – ils devraient être tenus de suivre les meilleures pratiques du secteur. Le Congrès pourrait également apporter plus de transparence, de responsabilité et de contrôle aux processus par lesquels les grandes entreprises Internet établissent et appliquent des règles sur ce que les utilisateurs peuvent faire ou dire sur leurs services.

Deuxièmement, le Congrès pourrait faire plus pour se protéger contre les opérations d’influence. Les entreprises peuvent prendre et prennent des mesures pour éradiquer les réseaux organisés cherchant à induire les gens en erreur et à saper la confiance du public. Mais le Congrès peut créer une dissuasion qu’aucun effort de l’industrie ne peut égaler. Nos équipes ont publié des principes recommandés pour la réglementation dans cet espace, en mettant l’accent sur l’imposition de coûts aux personnes derrière ces campagnes et en clarifiant la frontière entre tromperie et plaidoyer. Le Congrès pourrait agir maintenant pour imposer la transparence de la plateforme, permettre le partage légal d’informations et imposer la responsabilité directement aux personnes et aux organisations derrière les opérations d’influence malveillante. Le Congrès pourrait également mettre à jour les règles relatives à l’utilisation des médias sociaux lors des élections – des règles qui n’ont pas changé de manière significative pour tenir compte de l’ère d’Internet. Par exemple, nous avons soutenu des réglementations comme la Honest Ads Act et la Deter Act pour empêcher l’ingérence électorale.

Troisièmement, le Congrès peut sortir de l’impasse sur la législation fédérale sur la protection de la vie privée. Les États-Unis regardent depuis la marge pendant que d’autres rédigent le manuel mondial sur la vie privée, avec des implications importantes pour les valeurs américaines, la compétitivité et la sécurité nationale. Mais les démocrates et les républicains sont d’accord. En recherchant un terrain d’entente raisonnable, le Congrès pourrait réaliser de réels progrès, par exemple en instaurant une application réglementaire rigoureuse et en donnant aux entreprises la certitude de fonctionner.

Quatrièmement, le Congrès devrait établir des règles claires sur la portabilité des données afin de mieux permettre aux gens de déplacer leurs données entre les services et de «voter avec leurs pieds». Il pourrait également créer des règles pour régir la manière dont les plates-formes devraient partager des données pour le bien public. Alors que la société se débat avec la manière de lutter contre la désinformation, les contenus préjudiciables et la polarisation croissante, la recherche sur Facebook pourrait fournir des informations qui aideront à concevoir des solutions fondées sur des preuves. Mais pour ce faire, il faut un cadre réglementaire clair pour la recherche de données qui préserve la vie privée des individus.

Enfin, pour résoudre ces problèmes et plus encore, les États-Unis pourraient créer un nouveau régulateur numérique. Non seulement un nouveau régulateur serait en mesure de naviguer dans les compromis concurrents dans l’espace numérique, mais il serait en mesure de joindre les points entre des questions telles que le contenu, les données et l’impact économique – tout comme la Federal Communications Commission a exercé avec succès une surveillance réglementaire. sur les télécoms et les médias.

En se concentrant sur les domaines dans lesquels il existe un accord des deux côtés, le Congrès peut sortir de l’impasse et créer la législation Internet la plus complète en une génération. Ce faisant, il peut contribuer à préserver les valeurs américaines au cœur de l’internet mondial.

Nick Clegg est vice-président des affaires mondiales chez Facebook, ancien vice-premier ministre du Royaume-Uni et ancien membre du Parlement européen.