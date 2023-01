Nick Cave pour la maison

L’artiste Nick Cave a pris une pause dans la supervision de l’installation de sa dernière œuvre à l’aéroport international de Kansas City pour discuter d’un projet parallèle : une ligne de tissus et de revêtements muraux qu’il a créée en collaboration avec Knoll Textiles.

“Je l’ai abordé de la même manière que j’aborderais un collage”, a déclaré M. Cave lors d’un entretien téléphonique la semaine dernière. “Prendre beaucoup, beaucoup d’idées et en quelque sorte les mettre ensemble.”

M. Cave, 63 ans, a parlé au-dessus du vacarme d’une grue bipant en arrière-plan. Sa création pour le terminal de l’aéroport, une sculpture immersive appelée “The Air Up There”, a la taille d’un terrain de football.

Il est peut-être mieux connu pour les pièces sculpturales connues sous le nom de combinaisons sonores, dont beaucoup font partie de «Nick Cave: Forothermore», l’exposition couvrant toute la carrière qui a duré cinq mois au Museum of Contemporary Art Chicago l’année dernière et est maintenant au Musée Guggenheim de Manhattan. Le premier soundsuit a été inspiré par le passage à tabac de Rodney King par des policiers de Los Angeles en 1991; un plus récent représente Trayvon Martin, le lycéen de Floride qui a été abattu par un agent de sécurité en 2012.