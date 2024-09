Nick Cave parle de la joie, de Los Angeles et de « Wild God »

En règle générale, Nick Cave déconseille de « lier strictement le récit de la vie » aux disques qu’un musicien sort. Les auteurs-compositeurs sont après tout des conteurs, et rares sont ceux qui ont montré autant d’intérêt pour les thèmes et les drames anciens – la justice, la violence, le sexe, la trahison, la rédemption – que Cave au cours des près d’un demi-siècle qui se sont écoulés depuis qu’il a émergé de son Australie natale, d’abord avec son groupe The Birthday Party, puis avec les Bad Seeds.

Pourtant, Cave, 66 ans, reconnaît que son travail au cours des dernières années reflétait « presque exactement » les événements de sa vie réelle, à savoir la mort de son fils de 15 ans, Arthur, dans une chute accidentelle d’une falaise près de la maison familiale à Brighton, en Angleterre, en 2015. Des albums comme « Skeleton Tree » de l’année suivante et surtout le spectral « Ghosteen » de 2019 « suivent une évolution à travers le deuil », dit Cave, « parce que c’est simplement ce qui m’est arrivé ». En 2022, le chanteur a perdu un deuxième fils lorsque Jethro, 31 ans, a été retrouvé mort de causes non précisées.

« Wild God », le nouvel album de Cave avec les Bad Seeds, « a pour fondement une compréhension fondamentale de la souffrance que nous traversons en tant qu’êtres humains », dit-il. « Mais c’est aussi un disque joyeux » : un ensemble vibrant de chansons rock musclées et poétiques qui mettent en valeur l’interaction sympathique entre Cave et son groupe de soutien (qui comprend ici Colin Greenwood de Radiohead). Cave a appelé de New York pour parler du LP, de son attirance pour l’église et de la promesse illusoire de son propre sex-appeal.

Vous et votre femme, Susie, avez quitté Brighton pour vous installer à Los Angeles pendant un certain temps après le décès de votre fils Arthur. Je comprends votre besoin de changer d’environnement. Pourquoi Los Angeles ?

J’ai toujours aimé l’Amérique, c’est le pays que j’aime le plus, d’une certaine manière. Mais pendant longtemps, je n’ai pas vraiment compris Los Angeles, je n’arrivais pas à en comprendre la géographie. Susie a toujours aimé cette ville, alors nous y avons passé nos vacances, et finalement nous avons décidé de quitter Brighton, où nous étions très tristes, et d’aller dans un endroit lumineux et ensoleillé.

Où en ville as-tu atterri ?

Dans les collines d’Hollywood, à côté d’Outpost Drive. J’ai vécu une période très différente à Los Angeles, car j’avais beaucoup d’amis créatifs qui étaient tous impatients de passer du temps avec eux et d’échanger des idées. Le sculpteur et peintre Thomas Houseago avait un immense studio à Frogtown, et j’avais l’habitude d’y aller et de traîner. Il y avait aussi des acteurs et des cinéastes – je ne vais pas entrer dans les détails – que nous rencontrions le samedi ou le dimanche soir chez des gens différents pour manger ensemble et simplement discuter de choses et d’autres. J’appréciais vraiment ces soirées.

Le temps passé ici a-t-il façonné votre réflexion sur la richesse ou le succès ?

Je viens d’Australie, où si on met la tête trop haut, on la coupe au niveau du cou. Il y a un côté ambitieux à LA que j’aime bien. C’est peut-être parce que je suis une personne qui a réussi. [Laughs].

Vous parlez de la joie que vous avez trouvée dans « Wild God ». La recherche de cette joie vous a-t-elle déjà donné l’impression de trahir votre fils ?

C’est un piège énorme dans lequel tombent les personnes en deuil. Je n’y crois pas du tout. Je pense que lorsque des choses comme celles-ci nous arrivent – et c’est quelque chose que la plupart d’entre nous traversent d’une manière ou d’une autre – je pense qu’il est impératif que nous nous dirigions vers le bonheur que nous pouvons trouver, ne serait-ce que pour influencer la condition de ceux qui sont morts. Ma plus grande inquiétude, aussi bizarre que cela puisse paraître, était mon inquiétude pour mon fils, où qu’il soit – le sentiment qu’il pourrait ressentir de la douleur que sa mort a causée à ses parents et aux autres membres de la famille. J’ai donc senti à un certain niveau que c’était une bonne chose. pour celui qui nous a fait chercher une manière d’aborder le monde qui aurait du sens et de la joie.

J’ai parlé récemment à Jack Antonoffqui m’a dit que le dernier album de son groupe Bleachers est le premier qui ne parle pas de la perte de sa petite sœur quand il était enfant. Pendant des années, il a cru que tout ce qui allait mal dans sa vie était en quelque sorte lié à cette tragédie. Est-ce que cela a du sens pour vous ?

C’est logique, mais je ne vois pas les choses de la même façon. Les choses terribles ne vous arrivent pas vraiment après avoir perdu un enfant. Vous pouvez perdre un autre enfant, c’est ça qui est terrible. Mais le monde a fait le pire. Je l’ai vu avec ma femme. Elle avait cette entreprise, la Vampire’s Wife, qui fabriquait des robes extrêmement belles qui sont vraiment nées de son désespoir. [over Arthur’s death]. Et cette entreprise a fait faillite il y a quelques mois. Cela devrait avoir un impact terrible sur Susie, mais à un certain niveau, elle est en quelque sorte immunisée. Nous sommes simplement endurcis par le chagrin.

Êtes-vous plus résistant que vous ne l’auriez jamais pensé ?

Je dirais durci – légèrement différent de dur.

Il est clair que perdre des enfants affecté Votre travail. Le fait d’avoir des enfants a-t-il changé cela ?

Oui. L’idée de l’enfance est un fil conducteur dans beaucoup de mes chansons, depuis des chansons sur notre incapacité à protéger nos enfants, comme « O Children », jusqu’à quelque chose comme « Papa Won’t Leave You, Henry », que j’ai écrite alors que je berçais mon fils nouveau-né pour l’endormir. Ce sont des choses monumentales qui développent le potentiel du cœur.

En plus du jeu des Bad Seeds, le nouvel album contient pas mal de chant choral.

Je passe beaucoup de temps à l’église, en partie parce que la musique y est extraordinaire. La musique d’église, le plain-chant, les grandes chorales – tout cela est extrêmement beau, et je voulais essayer d’en retrouver un peu dans cet album.

Les musiciens de rock utilisent le terme « chorale gospel » de manière assez indifférente. Est-ce ainsi que vous décririez les chanteurs de la chanson « Frogs » ?

En fait, j’essayais de faire en sorte que le chœur de cette chanson en particulier chante de la manière la plus blanche possible, même s’il y avait environ 20 personnes noires, parce que je voulais avoir une sorte de sensation céleste, de haute église – alors que quelque chose comme « Conversion » c’est beaucoup plus du gospel noir. Mais je ne voulais pas engager deux chorales [Laughs]Il y a une sorte de relation difficile entre le gospel et le rock que je n’aime pas vraiment. Cela peut être vraiment ringard. Donc, pour enregistrer « Conversion », nous avons fait une sorte de jeu d’interpellation et de réponse complètement chaotique et un peu désaccordé, juste pour mettre une certaine frénésie dans l’ensemble.

Trouvez-vous une certaine nourriture dans la musique d’église ?

Bien sûr. En fait, écouter ce genre de choses fait du bien à votre esprit. Mais je trouve un grand réconfort à aller à l’église pour toutes sortes de raisons, pas seulement pour la musique. C’est probablement l’un des seuls endroits qui nous restent où nous pouvons exprimer nos diverses tristesses et les ressentir pleinement et en toute sécurité.

Susie Bick et Nick Cave au Met Gala à New York en 2018. (Jason Kempin / Getty Images)

À la fin de « Frogs », le narrateur décrit une rencontre avec Kris Kristofferson un dimanche matin, ce qui rappelle évidemment son « Sunday Mornin’ Comin’ Down ».

C’est l’une des plus grandes chansons de désillusion spirituelle. « Frogs » est en quelque sorte encadré par des exemples d’effondrement spirituel, avec le meurtre de Caïn et Abel au début et la chanson de Kristofferson à la fin.

Je suppose que vous aimez « Sunday Mornin’ Comin’ Down » depuis des décennies.

Oui, j’ai écouté beaucoup de musique country quand j’étais enfant en Australie. C’est drôle, je n’avais aucune idée de ce qui se passait dans le reste du monde, mais à partir de l’âge de 10 ans, je regardais « The Johnny Cash Show », qui était diffusé à la télévision australienne le samedi. C’était l’un des musiciens auxquels je me suis vraiment attaché, de manière obsessionnelle, car je le voyais comme une sorte de hors-la-loi, un peu diabolique.

Cash a fait un excellent « Sunday Mornin’ ». Willie Nelson aussi.

Il a une voix extraordinaire, Willie, il peut s’approprier n’importe quelle chanson. Il a fait une version incroyable de « The Scientist » de Coldplay, c’est la plus belle chose que vous ayez jamais entendue.

Vous précisez sur la feuille de paroles du nouvel album que «O Wow O Wow (Comme elle est merveilleuse) » est pour Anita Lane, la première membre de Bad Seeds décédée en 2021. Aviez-vous prévu d’écrire une chanson sur elle ?

Non, je ne crois pas. J’ai trouvé par hasard quelques lignes, et il y avait une joie dans tout ça qui me rappelait Anita, alors j’ai en quelque sorte écrit là-dessus. Alors que j’écrivais au piano, ma femme est passée : « Oh, quelle belle chanson. De qui parle-t-elle ? » Et je me suis dit : « Pas de toi cette fois, chérie. » Dans la scène artistique et musicale de Melbourne, Anita était cette créature brillante, rayonnante, flamboyante et riante autour de laquelle nous, les hommes noirs et toxicomanes, tournions en quelque sorte. C’est ce que je voulais capturer d’une certaine manière : la simple joie de se trouver dans l’orbite d’Anita.

Les premières lignes disent : « Elle se lève avant sa culotte / Je peux confirmer que Dieu existe réellement. »

Pas mal.

Anita aurait-elle apprécié cette image ?

Elle aurait aimé ça. Mais, écoutez, tout le monde aime qu’une chanson soit écrite sur eux. J’ai écrit une chanson intitulée «Écume » À propos d’un journaliste, une chanson très personnelle sur sa vie privée et tout le reste. Il affirme encore aujourd’hui que c’est sa chanson préférée.

Nick Cave et les Bad Seeds se produisent à Coachella à Indio en 2013. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

À quel point votre apparence est-elle essentielle à votre art ? Est-ce que cela fonctionnerait de la même manière ?

Si j’étais un gros chauve en short cargo ? Je ne sais pas. Je ne vais citer personne, ce serait méchant, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui sont géniaux.

D’accord, mais qu’est-ce que le sex-appeal vous apporte en tant qu’artiste ?

Vous voulez dire que si je n’étais pas grande, mince et que j’avais des cheveux, je ne pourrais pas me permettre certaines des m… dont je me passe ? Que c’est une forme de privilège ? En fait, je ne ressens pas cela. J’ai toutes sortes de névroses bizarres concernant mon apparence.

Est-ce vrai ?

Demandez à ma femme à ce sujet.

Quelle est la chanson la plus drôle que vous ayez jamais écrite ?

C’est une question difficile, non pas parce qu’il n’y en a pratiquement pas, mais parce qu’il y en a tellement. C’est l’une des choses déconcertantes : comme Leonard Cohen, mes chansons sont considérées comme dépressives alors que beaucoup d’entre elles sont écrites explicitement comme des chansons comiques. Je ne sais pas si « Pas de P- Blues » est la chanson la plus drôle que j’ai écrite, mais elle est assez drôle.

Vous avez parlé de combien cela signifiait pour vous que Johnny Cash ait repris «Le siège de la miséricordeAvez-vous pensé à qui d’autre vous aimeriez entendre chanter une de vos chansons ?

Beaucoup de gens reprennent mes chansons, et certains me parlent parce que ce sont les gens que j’écoutais quand j’étais enfant. Donc, que Johnny Cash le fasse, le rencontrer et chanter avec lui, c’était un cadeau qui ne peut pas m’être enlevé. Mais je ne reste pas assis à me dire : « J’espère que Taylor Swift fera une reprise de ma chanson. » Même si, bon, ça ne me dérangerait pas. Je viens de le mettre dans l’univers. Peut-être que ça se manifestera d’une manière ou d’une autre.