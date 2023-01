Nick Cave déteste la chanson ChatGPT écrite dans son style : « Une moquerie grotesque »

“J’ai le feu de l’enfer dans les yeux.”

Cette ligne d’une chanson créée par chatbot IA expérimental ChatGPT “dans le style de Nick Cave” résume assez bien la vision de l’auteur-compositeur-interprète sur la mélodie.

“Cette chanson est une connerie, une moquerie grotesque de ce que c’est que d’être humain”, le leader de Bad Seeds écrit sur son site The Red Hand Filesoù il répond aux questions des fans, de l’amusant à l’existentiel – sur la musique, les films, l’inspiration artistique, Dieu, l’amour et bien d’autres choses encore.

La chanson, soumise par un Mark en Nouvelle-Zélande, n’est pas la seule chanson “Cave” composée par ChatGPT que les fans ont partagée avec le rockeur australien de 65 ans. Il en a reçu des dizaines depuis la sortie du nouvel outil d’OpenAI, qui répond aux questions et invites écrites, en formulant des réponses à partir d’énormes quantités de données sur Internet.

L’outil peut écrire Essais d’anglais APdes blagues, de la poésie, du code informatique et, clairement, des chansons “à la Nick Cave”, et cela suscite l’émerveillement, l’amusement, la peur et cascades apparemment sans fin visant à tester à quel point cette intelligence artificielle est réellement intelligente. Mais alors que Cave reconnaît que ChatGPT peut probablement écrire des sermons ou des nécrologies utilisables, il est fermement ancré dans le camp qui ne voit pas les outils d’IA gagner des Grammys.

“Les chansons naissent de la souffrance, je veux dire par là qu’elles sont fondées sur la lutte humaine complexe et interne de la création et, pour autant que je sache, les algorithmes ne ressentent rien”, écrit Cave. “Les données ne souffrent pas. ChatGPT n’a pas d’être intérieur, il n’a été nulle part, il n’a rien enduré, il n’a pas eu l’audace d’aller au-delà de ses limites, et donc il n’a pas la capacité d’une expérience transcendante partagée, car il n’a pas de limites à transcender.”

Cave décrit l’écriture de chansons en termes poétiques et profondément humains qui font un excellent travail pour souligner son propos. Il est difficile d’imaginer ChatGPT cracher un paragraphe comme celui ci-dessous – du moins pour le moment.

“Écrire une bonne chanson n’est pas du mimétisme, ni de la réplique, ni du pastiche, c’est le contraire”, écrit le musicien. “C’est un acte d’auto-assassinat qui détruit tout ce que l’on s’est efforcé de produire dans le passé. Ce sont ces départs dangereux et déchirants qui catapultent l’artiste au-delà des limites de ce qu’il ou elle reconnaît comme son moi connu.”

Attendez-vous à voir beaucoup plus d’artistes peser sur les tentatives de créativité de l’IA, qui ne sont bien sûr pas créées dans le vide. L’intelligence artificielle absorbe et reconstruit l’art existant par les humains, élevant préoccupations éthiques et de droit d’auteur parmi les artistes et même les avocats dans le processus. Ainsi que des questions sur la nature même de l’art.

