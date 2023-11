Nick Castellanos pourrait être disponible dans les négociations commerciales

Les chiffres de Castellanos pour l’ensemble de la saison 2023 ont été solides, puisqu’il a réussi 29 circuits avec 106 points produits et un .788 OPS en 157 matchs. Il a affiché des chiffres solides en avril (.878 OPS), juin (.954 OPS) et août (.860 OPS), mais il a chuté en mai (.695 OPS) et juillet (.497 OPS), puis a eu un .570 OPS. du 13 août au 8 septembre, ce qui a incité le manager Rob Thomson à le ramener au huitième rang de l’alignement, ne le frappant pas plus haut que le sixième pour le reste de la saison régulière.