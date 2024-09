Nick Castellanos joue au baseball avec succès

Les Phillies sont entrés dans la neuvième manche dimanche contre les Mets ils avaient besoin d’un autre héros. JT Realmuto leur a finalement donné exactement cela, mais ce qui s’est passé avant son passage au bâton a été crucial pour gagner le match.

Nick Castellanos a affronté Edwin Diaz après que ce dernier ait retiré Bryce Harper sur trois prises pour le premier retrait. Castellanos s’est rapidement retrouvé mené 0-2 grâce à deux balles rapides hautes et intérieures à 97 MPH. Puis il a pris une troisième pour une balle avant de combattre une quatrième à 99 MPH pour un simple intérieur-extérieur au champ droit pour mettre le point gagnant sur base. Castellanos a ensuite volé la deuxième base pour se mettre en position de marquer tandis qu’Alec Bohm a été retiré sur trois prises. Ce vol de base, seulement le 38e dans la carrière de Castellanos, a fait la différence et lui a permis de marquer sur le coup sûr de Realmuto.

Avant même de se présenter au marbre en neuvième manche, Castellanos a contribué à la victoire avec un jeu sur le terrain. José Ruiz est entré en neuvième manche pour maintenir le déficit à 1-0. JD Martinez a frappé une balle en l’air le long de la ligne du champ droit qui a dérivé près de la zone de faute. Mais Castellanos a pu se précipiter et faire l’attrapé pour le premier retrait, en étendant son gant presque contre le mur. Qui sait ce qui serait arrivé si la balle était tombée en faute et que Martinez avait eu une autre chance.

Des coups comme ceux-là se perdent parfois dans l’héroïsme des walk-offs, mais les walk-offs ne se produisent pas sans des coups comme ceux-là. Castellanos n’est pas non plus étranger aux walk-offs cette saison, puisque ses quatre coups sûrs en walk-off sont à égalité pour le plus grand nombre en une seule saison dans l’histoire des Phillies depuis 1920.

Les Phillies ont réussi quatre coups sûrs décisifs en une seule saison depuis 1920 (quand le RBI est devenu officiel) 4 Tony Taylor 1970

4 Juan Samuel 1985

4 Jean Segura 2021

4 Nick Castellanos 2024 — PhilliesNotes (@PhilliesNotes) 2 septembre 2024

Les statistiques de saison de Castellanos ne sont pas spectaculaires. Il affiche une moyenne au bâton de .243/.302/.409 avec 20 HR et 80 RBI au cours des 149 matchs des Phillies avant lundi, puisqu’il a débuté tous les matchs jusqu’à présent. Mais il est sans doute leur frappeur le plus régulier depuis le début du mois de juin avec une moyenne au bâton de .265/.321/.453. Encore une fois, ce n’est pas une statistique extraordinaire, mais ces chiffres sont suffisants pour un 114 wRC+ sur cette période.

Maintenant, si vous regardez la ligne de frappe de la carrière de Castellanos, ces chiffres sont presque identiques. Au cours de ses 12 saisons dans les ligues majeures jusqu’à présent, Castellanos a une ligne de frappe de .273/.322/.468 avec 111 wRC+. Oui, il est devenu clair que la saison 2021 de Castellanos, où il a atteint des sommets en carrière en circuits (34) et en OPS (.939), est une exception, qui ne se répétera probablement pas. Il n’y a guère d’argument contre l’idée qu’il est surpayé pour le joueur qu’il est réellement. Mais rien de tout cela ne signifie qu’il ne peut pas être un contributeur clé dans une équipe en lice pour le championnat.

Castellanos a réussi certains des plus gros coups sûrs cette saison lorsque l’équipe en avait le plus besoin. Au cours des trois dernières semaines, il y a eu le simple mentionné ci-dessus en neuvième manche, un coup de circuit de deux points en première manche contre les Rays dans un match qui a mis fin à un balayage, un autre coup de circuit de deux points pour prendre une avance de 5-4 après avoir été mené 4-0 par les Braves, et un simple gagnant contre Atlanta qui les a effectivement enterrés dans la course à la NL Est.

Si vous remontez plus loin dans la saison, il y a son doublé contre les Brasseurs le 4 juin après que Milwaukee ait accordé un but sur balles à Bryson Stott pour affronter Castellanos. Cette série, qui s’est terminée par un balayage des Phillies, se profile à l’horizon alors que la course pour les deux premières places de la Ligue nationale touche à sa fin.

Le 30 avril, un home run égalisateur en neuvième manche contre son futur coéquipier Carlos Estévez a déclenché une remontée pour surmonter la défaite difficile de la veille à Anaheim. Deux performances à quatre coups sûrs, le 18 juin et le 30 juin, ont contribué à alimenter deux victoires d’un point contre les Padres et les Marlins.

Il y a sa performance après le match des étoiles jusqu’à la fin du mois d’août, où Castellanos a mené l’équipe avec un OPS de .827 sur une période qui comprenait l’une des pires périodes de la carrière de Bryce Harper.

Personne n’incarne mieux que Nick Castellanos l’ambiance qui règne autour des Phillies de 2024. À la fois excitants et frustrants, dominants et dominés, élites et médiocres, bons et mauvais, Castellanos et les Phillies affichent le meilleur bilan du baseball à la mi-septembre malgré une période au milieu de l’été qui avait fait prédire un effondrement à plusieurs. Ils sont sur le point de remporter le premier titre de division de la franchise depuis 2011. Il n’est pas nécessaire que tous les membres de votre équipe soient des stars, mais vous avez besoin de joueurs gagnants dans votre équipe si vous voulez réussir.