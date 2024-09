Nick Castellanos fait un home run, mais les Phillies s’inclinent face aux Mets – Nick Castellanos News

de Chris Schhommer | Correspondant des Phillies | Dimanche 22 septembre 8h01 HAE

Nick Castellanos a frappé 1 en 3 avec un coup de circuit en solo lors de la défaite 6-3 des Phillies contre les Mets.

Impact fantastique :

Malgré la défaite, Castellanos a réussi à ajouter un peu de brillance à sa saison avec son 22e home run. Sa moyenne au bâton reste modeste, .246, et bien que ses statistiques de puissance soient respectables, elles n’ont pas été suffisantes pour augmenter de manière significative son impact global sur les fantasy. Avec un taux de retraits au bâton élevé et un faible taux de buts sur balles, ses capacités sur les buts continuent d’être un point faible. Les managers de fantasy devraient considérer Castellanos comme une source potentielle de puissance, mais ses contributions limitées dans d’autres catégories et ses mesures dépendantes de la moyenne comme le BABIP (.284) suggèrent une approche prudente en s’appuyant sur lui en tant que joueur régulier.