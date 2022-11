Nick Carter retrouve des enfants sur une jolie photo après la mort d’Aaron Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : FameFlynet.Biz / SplashNews.com

Nick Carter était clairement très heureux de pouvoir se blottir avec ses trois enfants pour une douce photo Instagram du dimanche matin le 13 novembre. Le chanteur, 42 ans, s’est réconcilié avec ses enfants Odin, 6, Saoirse, 3, et Perle, 19 mois, pour un moment papa incroyablement mignon après une grande tournée avec les Backstreet Boys. Nick a définitivement chéri le moment. «Après avoir été absent pendant si longtemps. Ça fait juste du bien d’être de retour avec eux”, a-t-il légendé la photo.

Plus à propos Nick Carter

Nick a secoué un chapeau de camionneur et embrassé sa fille Pearl pendant que tous les enfants, qu’il partage avec sa femme Laurent Kitt, souriaient et avaient l’air de rire pour la photo. Pearl et Saoirse portaient tous deux des pyjamas assortis avec des visages souriants, tandis qu’Odin était toujours dans l’esprit d’Halloween avec des pyjamas avec des citrouilles partout. Les trois enfants semblaient ravis que leur père soit de retour à la maison.

La douce photo de famille est arrivée environ une semaine après le jeune frère de Nick Aaron est décédé tragiquement à 34 ans le 5 novembre. Lors d’un des concerts des Backstreet Boys après la mort d’Aaron, les camarades du groupe de Nick l’ont réconforté sur scène, tandis que Kévin Richardson a rendu un hommage émouvant à l’interprète de “I Want Candy”. “Ce soir, nous avons le cœur lourd car nous avons perdu un membre de notre famille hier. Nous voulions juste trouver un moment dans notre émission pour le reconnaître », a-t-il déclaré. “Le petit frère de Nick, Aaron, est décédé hier à 34 ans – et il fait partie de notre famille et nous voulons vous remercier pour tout votre amour, vos vœux et tout votre soutien.”

Après la mort soudaine d’Aaron, Nick a partagé une série de photos d’eux deux pendant leurs jeunes années et lui a écrit un hommage sincère sur Instagram. “Même si mon frère et moi avons eu une relation compliquée, mon amour pour lui ne s’est jamais estompé. J’ai toujours gardé l’espoir qu’il voudrait un jour, d’une manière ou d’une autre, suivre une voie saine et finalement trouver l’aide dont il avait désespérément besoin », a-t-il écrit. “Mon frère me manquera plus que quiconque ne le saura jamais. Je t’aime Chizz. Maintenant, vous pouvez enfin avoir la paix que vous ne pourriez jamais trouver ici sur terre.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Avant la mort d’Aaron, le représentant du chanteur a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement que lui et Nick avaient commencé à faire des progrès dans leur relation. “[Aaron] était sur le point de faire amende honorable avec tant de personnes dans sa vie, et il avait fait amende honorable et fait la paix avec Nick », ont-ils déclaré.