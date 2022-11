Nick Carter pleure la mort subite de son petit frère Aaron – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Pour la deuxième fois de sa vie, Nick Carter a dû dire au revoir à son frère bien trop tôt. Le 5 novembre, le jeune frère de Nick Aaron Carter a été retrouvé mort chez lui en Californie. Des sources policières ont déclaré TMZ ils ont reçu un appel au 911 à 11 heures ce matin-là demandant de l’aide car un homme s’était noyé dans la baignoire.

“Mon cœur a été brisé aujourd’hui. Même si mon frère et moi avons eu une relation compliquée, mon amour pour lui ne s’est jamais estompé », a écrit Nick dans un hommage émouvant sur Instagram partagé le 6 novembre. un jour, je veux marcher sur une voie saine et éventuellement trouver l’aide dont il avait désespérément besoin », a-t-il déclaré, sous-titrant une série de photos de retour.

“Parfois, nous voulons blâmer quelqu’un ou quelque chose pour une perte. Mais la vérité est que la dépendance et la maladie mentale sont les véritables méchants ici. Mon frère va me manquer plus que quiconque ne le saura jamais. Je t’aime Chizz, maintenant tu as enfin la chance d’avoir une paix que tu ne pourrais jamais trouver ici sur terre… Dieu, s’il te plaît, prends soin de mon petit frère », a signé Nick.

Nick, qui a été membre du Garçons de la rue depuis plus de 25 ans, a parlé de son chagrin peu après l’annonce du décès de son frère. INFORMATIONS SUR LE DEVIS ICI

Nick venait d’arriver au Royaume-Uni pour une série de concerts avec le groupe lorsqu’il a appris la nouvelle. Nick et Aaron avaient une relation tendue, documentée dans l’émission de téléréalité familiale, Maison des Carters. L’émission mettait également en vedette les frères trois sœurs, Ange, BJ et Leslie Carter. Malheureusement, la mort d’Aaron survient dix ans après la mort de Leslie, qui en janvier 2012 a été transportée d’urgence à l’hôpital après être tombée sous la douche. Il a été révélé plus tard qu’elle avait subi une surdose et qu’elle prenait les médicaments sur ordonnance. De plus, en 2019, lors d’un échange choquant sur Twitter, Aaron a accusé sa sœur Leslie de l’avoir violé alors qu’il n’avait plus de médicaments bipolaires.

Au cours de la dernière année, Aaron a été en proie à une séparation et à une réconciliation difficiles avec sa fiancée, Mélanie Martin, qui aurait été sur les lieux au moment de sa mort. Le couple a accueilli son premier enfant l’année dernière, Aaron décédant seulement 17 jours avant le 1er anniversaire de son enfant.