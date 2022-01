Nick Carter fait ses débuts avec 10 livres. Perte de poids après avoir adopté des « habitudes saines » – Photos avant et après

Nick Carter a demandé l’aide d’un entraîneur pour perdre du poids et se remettre en forme avant le reste de la tournée mondiale des Backstreet Boys.

Nick Carter, 42 ans, est allé sur Instagram le jeudi 28 janvier pour montrer fièrement sa perte de poids de 10 livres. Le crooner des Backstreet Boys a partagé des photos avant et après de son look aminci et a crédité son entraîneur Antoine Crouchelli et le programme d’entraînement Liteboxer pour aider à cet accomplissement. « Les derniers mois ont été un tel voyage vers des habitudes saines pour se mettre en forme pour la tournée », a déclaré Nick. « Merci @liteboxer & @anthonycrouchelli pour avoir rendu l’entraînement amusant. J’ai 10 livres de moins et je suis en route. Le voyage continue 🥊.”

Nick a reçu des compliments pour sa perte de poids de la part de ses followers, dont Anthony, qui a commenté : « Continuons comme ça champion ! Fier de toi !!! » Le préparateur physique a également parlé à Gens sur la façon dont Nick s’est mis en forme grâce aux séances de boxe à domicile avec Liteboxer. « Nick est un grand fan du monde de la boxe et du grappling », a déclaré Anthony au point de vente. « Il aime le sport et est vraiment capable de se connecter aux tenants et aboutissants du style d’entraînement. »

Anthony a poursuivi: «Nick pourrait être Superman caché! C’est un père de rock star, un artiste de classe mondiale, et il se rend chaque jour dans ce gymnase avec une intention. Nick donne vraiment l’exemple sur la façon d’équilibrer une famille, une carrière et se tient toujours responsable d’être meilleur qu’hier.

Grâce à Litebox, Nick est en pleine forme pour le reste de la tournée ADN des Backstreet Boys. Les concerts de Nick avec ses camarades AJ Mc Lean, Brian Littrell, Kévin Richardson, et Howie Dorough se déroulera de mai à septembre, après avoir été reprogrammé en raison de la pandémie de COVID. Dans le Gens interview, Anthony a révélé que Nick s’entraînait à chanter pendant ses séances de cardio en préparation de la tournée.

« Nous avons récemment discuté de la préparation de la tournée, et j’ai des programmes à venir qui relient les paroles au shadowboxing et aux circuits de corde à sauter », a déclaré Anthony.