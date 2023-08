Nick Carter dit qu’il « traite » toujours la mort d’Aaron Carter – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Vijay Bate/Hindustan Times/Shutterstock

Nick Carter est toujours en deuil. The Backstreet Boy, 43 ans, s’est ouvert dans une nouvelle interview sur la mort de son frère Aaron Carter en novembre 2022 a affecté sa célèbre famille. « Cela a vraiment été difficile pour moi et ma famille », a-t-il déclaré. ETEn ligne pour une interview publiée vendredi 25 août. « C’est encore quelque chose que nous sommes encore en train de traiter, à ce jour. Je ne pense pas que nous nous en remettrons vraiment un jour. Cela a été beaucoup pour nous et nous trouvons des moyens d’essayer de prendre une situation vraiment tragique dans notre famille et d’en faire quelque chose.

Aaron est décédé à son domicile de Lancaster, dans le comté de Los Angeles, le 5 novembre 2022. Il n’avait que 34 ans. « Il a été retrouvé inconscient ce matin par son [fiancée] Mélanie Martin à la maison de Lancaster, en Californie », a confirmé son représentant à HollywoodVie à l’époque. « Tout le monde est tellement dévasté en ce moment. » Il a été déterminé plus tard que la cause du décès était une noyade accidentelle liée à la drogue.

Mais Nick, sa famille et la sœur jumelle d’Aaron Ange Conrad avons réussi à avancer, même si c’est avec tristesse. « Je fais partie des Backstreet Boys depuis 30 ans, et quand je monte sur scène, je suis ce personnage sur scène, pour ainsi dire », a déclaré Nick à la sortie de son nouveau single « Superman ». « C’est presque comme si j’enfilais un costume. Mais quand je suis à la maison, je suis juste un gars normal. J’ai une famille, trois enfants et je ne suis que papa à la maison. Donc, à bien des égards – je ne dis pas du tout que je suis Superman – cela veut simplement dire que Superman enfile une cape et un costume et continue et fait ce qu’il fait. Mais pour moi, je suis un peu comme Clark Kent qui vient de rentrer chez lui. Donc, d’une certaine manière, c’est ce que cela signifie pour moi. Et puis, aussi, beaucoup de gens peuvent prendre la chanson « Superman » et l’écouter et peut-être qu’ils peuvent s’y identifier d’une manière ou d’une autre.