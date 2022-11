Nick Carter des Backstreet Boys pleure la mort de son “petit frère” Aaron Carter

Nick Carter des “Backstreet Boys” a rompu son silence juste un jour après que son jeune frère Aaron Carter a été retrouvé mort à son domicile californien.

Dans une publication émouvante sur Instagram, la femme de 42 ans a écrit : “Mon cœur a été brisé aujourd’hui. Même si mon frère et moi avons eu une relation compliquée, mon amour pour lui ne s’est jamais estompé.”

Fox News Digital a confirmé samedi par une source que Carter était décédé à l’âge de 34 ans. L’adjointe Alejandra Parra, porte-parole du bureau d’information du shérif du comté de LA, a déclaré à Fox News Digital que le département du shérif avait répondu à un appel de secours médical. à 11h58 du bloc 42000 de Valley Vista Drive, confirmé comme étant la résidence de Carter.

Les forces de l’ordre ont trouvé une personne décédée sur les lieux mais n’ont pas confirmé qu’il s’agissait de Carter.

Nick a poursuivi : “J’ai toujours gardé l’espoir qu’il voudrait un jour suivre une voie saine et finalement trouver l’aide dont il avait désespérément besoin. Parfois, nous voulons blâmer quelqu’un ou quelque chose pour une perte. Mais la vérité est que la toxicomanie et la maladie mentale sont les vrais méchants ici.”

Aaron Carter a fait face à une pléthore de problèmes juridiques et personnels au cours de sa carrière.

En 2019, Nick et sa sœur Angel, la jumelle d’Aaron, ont déposé une ordonnance d’éloignement contre l’enfant star, qui est devenu célèbre grâce aux singles “I Want Candy” et “Aaron’s Party”.

Le chanteur des “Backstreet Boys” écrivait à l’époque : “Après mûre réflexion, ma sœur Angel et moi regrettons d’avoir dû demander une ordonnance restrictive contre notre frère Aaron aujourd’hui. À la lumière du comportement de plus en plus alarmant d’Aaron et de sa récente confession selon laquelle il nourrit des pensées et des intentions de tuer ma femme enceinte et mon enfant à naître, nous n’avons eu d’autre choix que de prendre toutes les mesures possibles pour nous protéger et protéger notre famille.”

Nick a finalement obtenu l’ordonnance d’interdiction. Il a poursuivi: “Nous aimons notre frère et espérons vraiment qu’il recevra le traitement approprié dont il a besoin avant que tout mal ne lui arrive ou qu’il ne tombe sur quelqu’un d’autre.”

Dans son post Instagram dimanche, accompagné de plusieurs photos des deux frères de leur enfance, Nick a écrit : “Mon frère me manquera plus que quiconque ne le saura jamais. Je t’aime Chizz, maintenant tu as la chance d’avoir enfin un peu de paix vous ne pourriez jamais trouver ici sur terre… Dieu, s’il vous plaît, prenez soin de mon petit frère.”

Aaron laisse dans le deuil son fils de 11 mois, Prince, qu’il a partagé avec Melanie Martin.

Ashley Hume de Fox News a contribué à ce rapport.