Nick Carter dépose une contre-poursuite contre les accusateurs d’agressions sexuelles «opportunistes» – National

Nick Carter, membre des Backstreet Boys, a déposé une contre-poursuite contre deux femmes qui ont accusé le chanteur de les avoir agressées sexuellement il y a plus de 15 ans.

Dans le contre-poursuitedéposé jeudi dans le Nevada, Carter, 43 ans, décrit ses accusateurs comme des “opportunistes” qui profitent du mouvement #MeToo pour le “diffamer et le vilipender” à des fins lucratives.

Carter demande 2,3 millions de dollars de dommages et intérêts – le montant que le chanteur prétend avoir perdu en opportunités commerciales manquées à la suite d’un procès intenté en décembre 2022 par un coaccusé qui a accusé Carter de viol.

Dans le procès initial, Shannon (Shay) Ruth a déclaré que Carter l’avait invitée dans un bus de tournée après un concert à Tacoma, Washington, alors qu’elle avait 17 ans. Elle affirme que Carter lui a donné de l’alcool et l’a forcée à pratiquer le sexe oral avant de la violer. Ruth allègue également qu’elle a contracté le VPH de Carter.

Lors d’une conférence de presse en décembre, Ruth a déclaré que Carter ne devrait pas être excusé pour son crime présumé car il est une célébrité. À l’époque, Carter a nié les accusations.

“Carter ne se laissera pas salir de cette façon”, lit-on dans la nouvelle contre-poursuite du chanteur. « Protéger sa réputation et son nom en traitant un menteur de menteur n’est pas blâmer la victime ou l’intimider. C’est simplement dire la vérité. »

Dans un e-mail déclaration au panneau d’affichage, l’avocat de Ruth, Mike Boskovich, a déclaré: «Pourquoi devrait-on croire Nick Carter avec sa longue histoire d’abus de femmes. Un jury évaluera les preuves et décidera.

Melissa Schuman, ancienne membre du groupe de filles Dream, est également nommée dans la contre-poursuite de Carter. En 2017, Schuman a accusé Carter de l’avoir agressée sexuellement en 2003 lorsque le couple a collaboré à un projet de film. Le père de Schuman, Jérôme, est également nommé dans la demande reconventionnelle.

Carter affirme que les Schuman ont “soigné et entraîné” Ruth pour croire qu’elle a été violée par Carter.

Sa contre-poursuite prétend que Ruth, qui vit avec l’autisme et la paralysie cérébrale, “était une personne vulnérable et très impressionnable, avide d’attention et désespérée de s’intégrer”.







Nick Carter retient ses larmes alors que les Backstreet Boys rendent hommage au défunt frère Aaron Carter



Les plaintes de Carter contre Ruth et les Schuman allèguent également qu’ils ont conspiré illégalement contre lui et ont utilisé son défunt frère Aaron Carter comme un outil pour légitimer leurs allégations. Le jeune frère Carter, décédé en novembre, avait publiquement soutenu les affirmations de Ruth et Schuman, mais avait par la suite retiré son approbation.

“Le timing des Schuman n’aurait pas pu être meilleur car, à l’époque, Aaron était accro à la drogue, luttait contre de graves problèmes de santé mentale et s’était engagé dans une campagne de représailles malavisée contre Carter et d’autres membres de sa famille qui s’inquiétaient pour Aaron. et le poussant à demander de l’aide professionnelle », lit-on dans la plainte.

“Dans les mois qui ont précédé sa mort récente, Aaron a non seulement présenté ses excuses à Carter pour son implication dans la campagne de diffamation des contre-accusés, mais a déclaré publiquement que Schuman et Ruth étaient des menteurs.”

Le propriétaire du compte Twitter @ElaineModo est également répertorié comme défendeur dans la contre-poursuite. Carter, par l’intermédiaire de ses avocats, a affirmé que le compte était probablement contrôlé par Ruth et les Schuman et qu’il était utilisé pour le diffamer en ligne.

Lorsque la nouvelle du procès de Ruth a éclaté en décembre, ABC a décidé qu’elle n’a plus d’air le spécial de Noël des Backstreet Boys. Le procès de Carter prétend qu’il a également perdu des contrats rémunérés avec MeUndies, VRBO et Roblox.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’abus ou êtes impliqué dans une situation d’abus, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.