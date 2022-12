Nick Carter accusé d’avoir violé un jeune de 17 ans lors de la tournée des Backstreet Boys en 2001 – National

REMARQUE: L’article suivant contient un contenu dérangeant. Veuillez lire à votre propre discrétion.

Un nouveau procès a accusé Nick Carter, membre des Backstreet Boys, d’avoir violé une jeune fille de 17 ans dans un bus de tournée lors de la tournée de concerts Black & Blue du groupe de garçons en 2001.

Le dépôt légal, qui a d’abord été signalé par TMZ, vient de Shannon “Shay” Ruth, qui prétend que Carter, maintenant âgée de 42 ans, l’a invitée dans un bus de tournée après un concert à Tacoma, Washington, alors qu’elle était mineure.

Ruth allègue que Carter lui a offert ce qu’il a appelé “jus VIP” – qui, selon elle, avait un goût d’alcool – avant de la conduire dans une salle de bain et de la forcer à pratiquer le sexe oral. Dans le procès, Ruth a déclaré qu’elle était vierge et a pleuré tout au long.

Elle affirme que Carter l’a ensuite “poussée” sur un lit et l’a violée alors qu’elle “le suppliait d’arrêter”.

Par l’intermédiaire de son propre avocat, Carter a nié avec véhémence les allégations de Ruth dans une déclaration. Il a déclaré que les affirmations sont “non seulement juridiquement sans fondement, mais aussi totalement fausses”.

“Malheureusement, depuis plusieurs années maintenant, Mme Ruth a été manipulée pour faire de fausses allégations sur Nick – et ces allégations ont changé à plusieurs reprises et matériellement au fil du temps”, a écrit l’avocat de Carter, Michael Holtz.

“Personne ne devrait être dupe d’un coup de presse orchestré par un avocat opportuniste – il n’y a rien à cette affirmation, ce dont nous ne doutons pas que les tribunaux se rendront rapidement compte.”

Ruth, qui vit avec l’autisme et la paralysie cérébrale, a déclaré que Carter l’avait traitée de “r——d little bi—h” lorsqu’elle a menacé de le dénoncer en 2001.

Lors d’une conférence de presse jeudi, Ruth a affirmé que “Carter a essayé de me faire peur jusqu’au silence”. À travers les larmes, Ruth a déclaré que Carter lui avait dit qu ‘«il retournerait les gens contre moi parce qu’il était Nick Carter et qu’il avait le pouvoir de détruire ma vie».

“Les 21 dernières années ont été remplies de douleur, de confusion, de frustration, de honte et d’automutilation qui sont le résultat direct du viol de Nick Carter”, a déclaré Ruth. “Même si je suis autiste et que je vis avec une paralysie cérébrale, je crois que rien ne m’a plus affecté… que ce que Nick Carter m’a fait.”

Lors de la conférence de presse, Ruth a déclaré que Carter ne devrait pas être excusé pour son crime présumé car il est une célébrité.

Le procès comprend également des allégations de trois autres femmes, qui sont toutes identifiées uniquement comme Jane Doe.

Les allégations des Jane Does sont similaires à celles de Ruth; Jane Doe 1 allègue Carter l’a agressée en 2003. Jane Doe 3 affirme que Carter l’a agressée lors d’une fête à la maison en Floride en 2006. Ruth et Jane Doe 2 (qui avait 15 ans à l’époque) affirment avoir contracté le VPH de Carter après avoir été agressées.

Le procès civil demande des dommages-intérêts pécuniaires non spécifiés et des dommages-intérêts punitifs pour les douleurs et souffrances passées et futures.

Les allégations dans le nouveau procès ne sont pas les premières contre Carter. En 2017, le Backstreet Boy a été accusé d’avoir agressé sexuellement Melissa Schuman, une ancienne membre du groupe féminin Dream.





La réclamation de Schuman a fait l’objet d’une enquête par la police, mais a ensuite été abandonnée parce que l’allégation était en dehors du délai de prescription de 10 ans.

Carter a également nié l’accusation de Schuman à l’époque et a déclaré qu’il était “choqué” parce que “Melissa ne m’a jamais parlé pendant que nous étions ensemble ni à aucun moment, car tout ce que nous faisions n’était pas consensuel”.

Jeudi, ABC a annoncé qu’elle allait n’a plus d’air le spécial de Noël des Backstreet Boys à la suite des nouvelles allégations contre Carter. L’émission spéciale a été filmée ce mois-ci à Los Angeles et a été diffusée le 14 décembre.

On ne sait pas si le spécial de Noël sera diffusé ailleurs.

—

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’abus ou êtes impliqué dans une situation d’abus, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.