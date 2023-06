Nick Cannon voulait un groupe familial, Mariah Carey l’a fermé

On sait enfin quoi Nick Canon était à la hauteur de tous ces enfants : un groupe familial ! Mariah Carey a dit: « A Non Non! » et Nick a révélé ce qu’elle pense de sa douzaine d’enfants !

Nick Cannon ne manque pas un sac, et il aurait vu des signes de dollar à la pensée de son équipe de football d’enfants en train de jouer. Après toutes ces années passées à organiser des concours de talents, des sources disent qu’il est prêt à ajouter « montre papa » à son long curriculum vitae. Selon Radars en ligneson ex-femme Mariah Carey l’a fermé rapidement.

Les jumeaux de Mariah et Nick, Monroe et marocain ont plus qu’assez de projecteurs sur eux-mêmes. Des millions de personnes ont écouté Mariah Joyeux Noël à tous spécial, mettant en vedette sa première performance en duo avec Miss Monroe.

Pourquoi enfermer les jumeaux dans le prochain Jackson 5 (ou Cannon 11) alors que l’icône pourrait déjà avoir ses propres Michael et Janet ? Les jumelles de 12 ans ne manquent pas de star power. Regardez-les se pavaner ensemble sur un mini podium.

Mariah reste au-dessus du désordre dans la vie de Nick, il n’est donc pas surprenant qu’elle veuille que cela continue.

Découvrez ce que Mariah pense des 12 enfants de Nick Cannon avec six femmes après le flip !