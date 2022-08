Nick Cannon va bientôt accueillir son dixième enfant, son troisième enfant avec son ex-petite amie Brittany Bell

L’animateur de télévision populaire, acteur, rappeur et comédien Nick Cannon a annoncé qu’il allait bientôt devenir père pour la dixième fois, avant même l’arrivée de son neuvième enfant, avec son ex-petite amie Brittany Bell avec qui il a déjà deux enfants. nommée reine dorée et puissante.

Prenant sur son Instagram le mercredi 24 août, Nick a partagé la vidéo de la séance photo de maternité avec le mannequin Brittany dans laquelle cette dernière affichait son baby bump et l’ex-couple avait l’air totalement amoureux l’un de l’autre. Il a légendé la vidéo, “Le temps s’est arrêté et c’est arrivé”.





Nick n’a été marié qu’une seule fois dans sa vie à l’auteur-compositeur-interprète Mariah Carey pendant huit ans de 2008 à 2016 avec qui il a deux jumeaux fraternels, un garçon et une fille nommés Moroccan et Monroe nés en 2011. enfants après le divorce.

LIRE | Jennifer Lopez partage la première photo de son mariage avec Ben Affleck, la photo devient virale

En 2021, il est devenu père de fils jumeaux avec DJ Abby De La Rosa nommé Zion Mixolydian et Zillion Heir. Nick attend son neuvième enfant, son troisième avec La Rosa en octobre de cette année.

Le septième enfant de Nick, un fils avec le mannequin Alyssa Scott est né en juin 2021 et le couple l’a nommé Zen Cannon. Cependant, Zen est décédé à l’âge de cinq mois des suites d’un cancer du cerveau.

En juillet 2022, l’acteur est devenu père pour la huitième fois en accueillant son fils Legendary Love Cannon avec le mannequin Bre Tiesi.

Ainsi, Nick a actuellement sept enfants, cinq fils à savoir Golden, Legendary, Moroccan, Zion et Zillion, et deux filles à savoir Monroe et Powerful Queen avec quatre femmes nommées Mariah Carey, Abby De La Rosa, Bre Tiesi et Brittany Bell. Son enfant avec Alyssa Scott est décédé en décembre dernier. Il attend son neuvième enfant avec La Rosa et son dixième enfant avec Bell.