L’animateur de « The Masked Singer », Nick Cannon, a été testé positif au COVID-19.

Le comédien de 40 ans prend une pause dans l’organisation du concours de réalité Fox pendant qu’il se met en quarantaine et se remet du coronavirus, a rapporté Variety mercredi. Le représentant de Cannon, Stephen Elmore, a confirmé le rapport aux USA AUJOURD’HUI.

Niecy Nash remplira l’hôte de Cannon lors de la cinquième saison de « The Masked Singer », dont la première est prévue en mars avec « plus de légendes, un plus grand spectacle, des surprises plus folles », a annoncé l’émission sur Instagram en janvier. La production devrait commencer jeudi.

On s’attend à ce que Cannon reprenne ses fonctions d’accueil plus tard dans la saison, mais « The Masked Singer » devrait être entre de bonnes mains d’ici là. Nash était auparavant panéliste invité de l’émission la saison dernière, qui a couronné LeAnn Rimes comme champion en décembre.

Les juges Nicole Scherzinger, Ken Jeong, Robin Thicke et Jenny McCarthy devraient revenir.