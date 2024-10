Nick Cannon se souvient avoir fait la fête avec Sean « Diddy » Combs à 16 ans

Nick Cannon a révélé qu’il avait fait la fête aux tristement célèbres ragers de Sean « Diddy » Combs à seulement 16 ans.

«Je vis ma vérité. Je me souviens d’être resté dehors, vous savez, en train d’essayer de participer à une soirée Puff ici à New York », l’animateur de « Masked Singer », 44 ans, dit sur « The Breakfast Club » Vendredi.

« Tout le monde l’était », a-t-il ajouté. « Comme, comment la vidéo « One More Chance » j’ai regardé, c’est ce qui se passe vraiment ici.

Nick Cannon, vu ici dans « The Breakfast Club » vendredi, a révélé qu’il avait fait la fête aux tristement célèbres rages de Sean « Diddy » Combs à l’âge de 16 ans. Instagram/@breakfastclubam

«Je vis ma vérité», a déclaré Cannon, qui a visité «The Breakfast Club vendredi». Instagram/@breakfastclubam

Le clip vidéo auquel Cannon faisait référence concernait une chanson de Notorious BIG’s (également connu sous le nom de Biggie Smalls), et il mettait en vedette une fête à la maison bondée dans la Big Apple.

« Les soirées Bad Boy étaient officielles à New York à la fin des années 90 », se souvient la star de « Drumline ».

Cannon a déclaré qu’il n’avait aucun problème à parler ouvertement d’assister aux fêtes sauvages de Combs parce qu’il « n’a rien à cacher », mais a noté que les fêtes auxquelles il est allé n’étaient pas les fameux « freak offs ».

« Je me souviens d’être resté dehors, vous savez, en train d’essayer de participer à une soirée Puff ici à New York », se souvient Cannon dans l’épisode de « The Breakfast Club » de vendredi. FilImage

Cannon, vu en train de poser avec Combs en 2007, a déclaré qu’il n’avait rien à cacher en ce qui concerne les fameuses soirées de Combs. FilImage

« J’étais à Harlem en train de trembler, je faisais tout ça », a déclaré l’ancien de Nickelodeon en riant.

Cannon, dont la première grande réussite est survenue lorsqu’il a joué dans la série de sketchs pour enfants « All That », a également noté que malgré une bonne fête, il n’avait « jamais été ivre » de sa vie.

Page Six a contacté l’équipe de Combs pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Cannon a également confirmé qu’il n’avait jamais été sous influence lors des rages de Combs. Larry Busacca

Cannon est devenu célèbre à la fin des années 1990, lorsqu’il a déclaré dans « The Breakfast Club » que les soirées de Combs à New York étaient « officielles ». FilImage

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Les commentaires francs de Cannon interviennent après qu’un avocat basé au Texas, supervisant plus de 100 poursuites pour agression sexuelle contre Combs, ait affirmé que de nombreuses personnes de haut niveau étaient liées aux crimes présumés.

« Le jour viendra où nous nommerons d’autres noms que Sean Combs, et il y en a beaucoup », a déclaré l’avocat Tony Buzbee lors d’une conférence de presse au début du mois.

« La liste est déjà longue, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer que… bien sûr – que nous avons raison avant de faire cela.

L’avocat a affirmé plus tôt cette semaine que les amis célèbres de Combs payaient les victimes présumées afin d’éviter d’être cités dans des poursuites.

Combs, quant à lui, fait face à de multiples accusations fédérales pour trafic sexuel, complot de racket, fraude ou coercition, et transport pour se livrer à une affaire de prostitution.

Combs est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, sans caution. AFP via Getty Images

Il a été arrêté le mois dernier pour complot de racket, trafic sexuel et transport en vue de se livrer à la prostitution. AFP via Getty Images

Le magnat de la musique en disgrâce, 54 ans, a été arrêté le mois dernier à New York et est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, sans caution.

Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation et un procès devrait s’ouvrir le 5 mai 2025.

L’une de ses avocates, Erica Wolff, a déclaré à Page Six que Combs « a hâte de prouver son innocence et de se justifier devant le tribunal… où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations ».