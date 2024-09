Nick Cannon révèle comment son ex-femme Mariah Carey fait face à la mort de sa mère et de sa sœur

Nick Cannon a révélé que son ex-femme, Mariah Carey, allait désormais bien après la mort tragique de sa mère et de sa sœur le mois dernier.

Parler à Page Six sur le tapis rouge de la Fox Fall Press Day à Los Angeles, le Chanteur masqué L’animateur a partagé que Mariah comptait sur leurs jumeaux, Moroccan et Monroe, 13 ans, pendant cette période tumultueuse.

« Elle fait de son mieux, en espérant qu’elle la soutienne pendant cette période tumultueuse, malgré les circonstances », a déclaré Nick, qui a été marié à Mariah de 2008 à 2016. « Mais en tant que famille, nous devons simplement être là pour nous soutenir les uns les autres, pour nous montrer de l’amour. »

« Elle passe vraiment de bons moments avec les enfants », a déclaré l’animatrice de télévision. « C’est, vous savez, la chose la plus importante au monde pour elle, donc c’est incroyable de les voir soutenir leur mère comme ils le font. »

Le mois dernier, Mariah a révélé sur les réseaux sociaux que sa mère, Patricia, et sa sœur, Alison, sont décédées le même jour.

« J’ai le cœur brisé d’avoir perdu ma mère le week-end dernier. Malheureusement, dans une tournure tragique des événements, ma sœur a perdu la vie le même jour », a expliqué la mère de famille. Émotions la chanteuse dans une déclaration Instagram le 27 août.

« Je me sens bénie d’avoir pu passer la dernière semaine avec ma mère avant son décès. J’apprécie l’amour et le soutien de tous et le respect de ma vie privée pendant cette période impossible », a-t-elle ajouté.