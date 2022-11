Nick Cannon répond aux informations selon lesquelles il paie 3 millions de dollars par an en pension alimentaire pour enfants

Nick Cannon riposte aux affirmations selon lesquelles il dépense 3 millions de dollars par an en pension alimentaire pour enfants, insistant sur le fait qu’il dépense beaucoup plus que cela pour tous ses enfants chaque année.

La semaine dernière, un rapport de Le soleil a estimé que Cannon – qui vient d’accueillir son 11e enfant ce week-end et attend actuellement son 12e – verse 3 millions de dollars de pension alimentaire chaque année. Mais, selon le Chanteur masqué hôte, il dépense en fait beaucoup plus.

En réponse à ce rapport, Cannon a déclaré La conversation de quartier, “Je dépense définitivement beaucoup plus que cela pour mes enfants chaque année. Je n’ai pas l’intention de devoir participer au système gouvernemental.

D’après cette déclaration et sa référence au “système gouvernemental”, il semble que Nick n’ait pas de garde légale ni de pension alimentaire pour enfants entre ses six mères de ses enfants. Mais, malgré tout, il insiste sur le fait qu’il paie sa juste part lorsqu’il s’agit de prendre soin de sa famille toujours grandissante (3 000 000 $ par an équivaudraient à 250 000 $ par enfant, soit dit en passant).

Samedi, Cannon a annoncé que sa famille s’était à nouveau agrandie avec l’arrivée de son 11e enfant – son troisième avec Abby De La Rosa – une petite fille nommée Beautiful Zeppelin Cannon. Le couple a déjà accueilli des fils jumeaux, Zion et Zillion, il y a un peu plus d’un an.

Au cours du week-end, De La Rosa a publié une vidéo contenant plusieurs photos d’elle, Nick, et de leur petit, faisant savoir à Beautiful à quel point elle est déjà aimée.

“Notre très cher beau Zeppelin Cannon, nous vous connaissons depuis 2 jours maintenant et je suis toujours impressionné que vous ayez choisi @nickcannon et moi pour être vos parents”, a écrit Abby. “Pas un seul mot ne peut exprimer l’amour que nous avons pour vous. Nous sommes tellement chanceux d’avoir cette place au premier rang dans votre monde. Tes frères ont hâte de te rencontrer (notre famille est sauvage mais c’est la tienne, quoi qu’il arrive.) »

En parlant de “sauvage”, nous savons tous maintenant que Nick Cannon ne ralentit pas lorsqu’il s’agit d’agrandir sa famille. Après avoir accueilli son 11e enfant avec De La Rosa, il attend son 12e avec le mannequin Alyssa Scott.