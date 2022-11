Nick Cannon répond au fait que Chili le trolle sur son 12e enfant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jackie Brown / SplashNews

Lorsque Nick Canon a annoncé que lui et Alyssa Scott attendaient un autre enfant – son 12ème ! – tout le monde a fait quelques blagues à la Wild ‘N Out frais du créateur. Le compte officiel de Chili’s Grill and Bar (et pas un poseur qui a payé 8 $ pour Elon Musk) était un peu en retard à la fête, mais avait quand même une bonne blague à propos de Nick, 42 ​​ans, ayant une douzaine d’enfants. “Ne vous inquiétez pas @NickCannon, nous ne limitons pas les repas des enfants”, a tweeté le compte. Nick n’a pas perdu de temps à répliquer. “Cool”, il tweeté“nous aurons besoin de 12 commandes de côtes levées de dos ‘baby’ !!”

Kool, nous allons avoir besoin de 12 commandes de “baby” back ribs !!! https://t.co/buT37ZAXnq – Nick Cannon (@NickCannon) 11 novembre 2022

Nous avons 12 commandes prêtes (et la 13ème en attente juste au cas où) – Chili’s Grill & Bar (@Chilis) 11 novembre 2022

“Nous avons 12 commandes prêtes (et la 13e en attente au cas où)”, ajoutée Chilis, un bon coup compte tenu de la séquence prolifique de Nick. Le 3 novembre, Alyssa et Nick ont ​​posé nus dans une baignoire dans le cadre de leur séance photo maternité. Cannon a bercé la bosse de bébé grandissante du modèle tout en lui donnant un doux baiser. “C’est un MIRACLE [and] une BÉNÉDICTION », Alyssa a légendé le message.

Alyssa a annoncé sa grossesse en octobre mais n’a pas révélé l’identité du père à l’époque. Elle et Nick ont ​​eu un enfant ensemble – leur fils Zen est né en 2021 – mais le garçon n’avait que cinq mois lorsqu’il a succombé à un cancer du cerveau. “Vous ne pouvez pas guérir tant que vous ne vous sentez pas”, a déclaré Nick à propos de la perte sur son podcast. «Vous ne faites pas que passer par là, vous grandissez à travers ça. J’ai tellement foi en le seigneur, j’ai tellement foi en Dieu. Les gens me disent souvent de prier pour des miracles, et j’ai prié pour le miracle – j’ai prié pour le miracle de la force de Dieu et c’est pourquoi je suis ici avec vous aujourd’hui.

La nouvelle du douzième enfant de Nick est arrivée peu après Abby De La Rosa révélant qu’elle et Nick ont ​​un troisième enfant ensemble. Elle a donné naissance à leurs jumeaux, Zillion et Sionen 2021. C’est la nouvelle du onzième enfant qui a incité Ryan Reynolds se moquer de Nick. En juin, Ryan, 46 ans, a fait jouer Nick dans une publicité pour Aviation Gin, l’entrée primée de Ryan sur le marché des spiritueux de célébrités. La publicité était pour le cocktail “The Vasectomy”. En apprenant la nouvelle que Nick répétait Moins cher à la douzaine dans la vraie vie, Ryan a tweeté : “Nous allons avoir besoin d’une plus grande bouteille.”

