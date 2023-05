Nick Cannon partage le plus de temps avec CE gamin, publie ‘Lambo’ Flex

Nick Canon affirme qu’il ne joue pas les favoris quand il s’agit de sa douzaine d’enfants, mais passe « le plus de temps » avec sa fille de 8 mois, Onyx.

Le Chanteur masqué l’hôte a fait une apparition sur Le podcast de Jason Lee la semaine dernière où il a révélé: « Je suis avec elle, au moins trois fois par semaine. »

Il a ajouté: « Mais je ne le dis pas dans les médias, les réseaux sociaux [because] ce n’est pas pour eux.

Coparentalité de la bambina avec photographe et ancien Le prix est juste modèle Lanisha Cole est un jeu d’enfant. Il dit que leur « opération de coparentalité est si solide » parce qu’ils « ont une compréhension super forte ».

« Si vous me voyez les lundis, mercredis ou vendredis, ma fille [Onyx] est juste à côté de moi – que je sois sur le plateau », le Wild N ‘Out hôte revendiqué.

Pour s’acquitter de ses devoirs paternels pendant qu’il travaille, Cannon a créé une pépinière à l’intérieur de son bureau.

« Je suis avec elle au moins trois fois par semaine, toute la journée », a-t-il révélé. La femme de 42 ans a poursuivi: « Je vais littéralement partir d’ici pour m’assurer que je peux passer le plus de temps avec elle ».

Nick affirme qu’il est capable de voir Onyx si souvent parce que Lanisha, 41 ans, lui donne « le respect » pour lui permettre d’avoir leur fille aussi souvent qu’elle le fait. Il soutient que le temps qu’il passe avec Onyx n’entre pas en conflit avec le temps de qualité de ses autres enfants puisqu’ils sont soit à l’école, soit «bébés».

La relation de Nick Cannon avec Lanisha Cole et sa fille Onyx Ice Cole a-t-elle toujours été aussi « solide? »

Cannon pourrait-il déployer autant d’efforts avec sa petite mami mélanée maintenant parce qu’il ne l’a pas mentionnée en nommant ses 12 enfants sur Le spectacle d’Howard Stern?

« Vous savez, je l’ai fait », a-t-il dit à Howard en avril, admettant son erreur. « Tu m’as jeté parce que j’allais dans l’ordre ! »

Howard Stern a plaisanté, « Pauvre Onyx. »

L’artiste a répondu que son trou de mémoire « créerait un problème » parce qu’il « a constamment des problèmes » avec les mères de ses enfants.

Les critiques des médias sociaux rapidement sautéaffirmant qu’il était prévisible qu’il oublierait son seul enfant entièrement noir.

Lanisha a critiqué la parentalité de Nick dans le passé. Certains pensaient même qu’elle l’avait légèrement ombragé sur les réseaux sociaux dans la légende des photos qu’elle avait postées de leur petite fille.

« Tout mon monde… la plus belle petite fille. Je ferai tout ce que je peux chaque jour pour m’assurer qu’elle sait à quel point elle est spéciale et à quel point je l’aime et l’adore. Elle a conclu sa légende énigmatique: «Je prie tous les jours pour la force, les conseils et la paix. Peu importe où j’en suis sur mon chemin, je sais que Dieu m’a. Et j’ai Onyx.

Lanisha a également apparemment répondu aux messages de Noël de Cannon qui le montraient festif avec plusieurs de ses autres enfants, « Il est important pour moi de garder les choses positives et de maintenir ma paix au milieu de tout cela. »

Elle a ajouté : « Ce n’est pas facile mais je dois le faire pour ma fille. Elle est incroyablement bénie et est entourée de tant d’amour – et ce n’est pas un faux amour de séance photo IG – c’est un véritable amour au quotidien.

En savoir plus sur la coparentalité de Nick avec 6 bébés mamans et son luxueux «Lambo» revient à l’ombre de la pension alimentaire pour enfants après le retournement!

La grande famille recomposée de Nick Cannon, composée de 12 enfants et de 6 femmes, le garde réservé et occupé

Cannon est coparental de ses 12 enfants aux côtés de 6 bébés mamans. Le musicien est devenu père pour la première fois en 2011 lorsque lui et son ex-femme, Mariah Careya accueilli les jumeaux Monroe et Moroccan, 12 ans.

Le Cannon Clan a ensuite connu une croissance exponentielle alors que lui et son ex Cloche de Bretagne ont accueilli des fils Golden, 6 ans, et Rise, 7 mois, et une fille Puissante, 2 ans, des jumeaux d’un an, Zion et Zillion, et une fille Beautiful, 6 mois, avec Abby De La Rosafille Halo, 5 mois, dont Alyssa Scott et un fils Legendary, 10 mois, avec Vendre le coucher du soleil étoile Bre Tiesi.

Malheureusement, le vétérinaire de Nickelodeon et Alyssa perdu un fils Zen, 5 mois, en décembre 2021 d’un cancer du cerveau.

Bre a récemment fait exploser Nick à propos des tribunaux californiens limiter la pension alimentaire après 10 enfants. Elle a confirmé la politique générale à sa co-vedette de téléréalité mais a expliqué que Nick serait un cas particulier « parce qu’il est qui il est ». Nick a applaudi aux gros titres de la pension alimentaire pour enfants en montrant qu’il fournit à ses co-parents comme Bre un « soutien Lambo ».

« Non, le gouvernement n’a pas à nous dire de payer une pension alimentaire. Nous payons le soutien de Lambo », a-t-il écrit sur une photo Instagram Stories de Bre recevant une Lamborghini. « Mon argent est leur argent ! Acceptez-le, nous sommes différents ici !! MDR »

L’ancien L’Amérique a du talent l’hôte a clairement les mains pleines! C’est agréable de le voir tout mettre en œuvre pour que ses enfants soient au centre de la scène.