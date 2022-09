Nick Cannon profite d’un temps d’arrêt avec l’une de ses familles avant d’accueillir un autre enfant dans le monde.

Mardi, le Wild N ‘Out Le créateur a posté des photos d’un voyage à Guam avec Brittany Bell, qui est actuellement enceinte de leur troisième enfant ensemble. Pour la sortie amusante, le couple a également été rejoint par leur fils de 5 ans, Golden Sagon, et leur fille, Powerful Queen, de 19 mois.

“Merci au @thetsubakitower d’avoir pris soin de ma famille et de moi pendant notre séjour à Guam”, a-t-il écrit sur Instagram. “Une si merveilleuse expérience! Hafa Adaï !”

Dans certaines des photos publiées par Cannon, lui et Bell ont posé ensemble, dont une où il tient son ventre de femme enceinte près d’une vue magnifique sur l’eau au coucher du soleil. Le reste des clichés sont des selfies qu’il partage avec Golden and Powerful.

La semaine dernière, Nick et Brittany ont eu une autre occasion de célébrer : Golden se rend à son premier jour de deuxième année.

« Mon bébé est en 2e année !!! 5 ans, j’adore l’école 🥰 », Bell a légendé une adorable photo de lui souriant tout en portant son nouveau sac à dos.

Le petit tenait également une pancarte indiquant son âge, la classe dans laquelle il allait, le nom de son professeur et ce qu’il voulait être quand il serait grand. Selon le signe, il veut être scientifique quand il vieillira.

En plus de Golden et de Puissant, Cannon partage également les jumeaux de 11 ans Monroe et Moroccan avec l’ex Mariah Carey, et les jumeaux Zion et Zillion, 13 mois, avec Abby De La Rosa, qui est actuellement enceinte de son troisième bébé. Il a également un fils nouveau-né Legendary Love avec le mannequin Bre Tiesi. Cannon est également père d’un enfant avec Alyssa Scott – son fils Zen, décédé à 5 mois en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.