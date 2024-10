Nick Cannon parle de l’obsession « effrayante » de sa fille pour le maquillage

Nick Cannon partage des anecdotes amusantes sur son rôle de père adolescente.

Le comédien admet que chaque jour est un nouvel apprentissage alors que sa fille de 13 ans, Monroe, s’initie au maquillage.

S’exprimant en tant qu’invité de The Talk, Cannon a déclaré : « C’est effrayant », dit le fier père, « parce que je la regarde évoluer vers cette jeune femme et, je veux dire, je ne peux pas l’arrêter. »

« Elle vit chez Sephora ! Pourquoi mets-tu ce truc ? As-tu un autre visage que je ne connais pas ? » Blagues de canon.

« Je me tiens devant Sephora, et je suis là depuis plus d’une heure, je dirais », partage-t-il à propos de sa plus longue période de travail dans le conglomérat cosmétique, ajoutant que cela prend très longtemps parce que » elle y va avec ses amis.

« Il y a comme un labyrinthe dans la file d’attente et je ne sais pas du tout comment fonctionne le magasin », ironise-t-il.

Cannon partage les jumeaux Marocain et Monroe avec la chanteuse et ex-femme Mariah Carey.