Nick Cannon organise une fête d’anniversaire de jumeaux avec Abby de La Rosa : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Nick Canon a eu « deux fois plus de plaisir » à célébrer les anniversaires des fils jumeaux qu’il partage avec Abby De La Rosa. Les fiers parents de Sion et Zillion ont organisé une soirée élaborée pour leurs enfants et en ont partagé des clichés sur les réseaux sociaux. « Deux fois le plaisir, deux fois l’amour. Bravo à 2 ! Nous vous aimons Zillion & Zion », Abby a légendé une adorable photo de la famille sur son Instagram.

L’animateur de télévision a emboîté le pas et a partagé une jolie photo de lui tenant les deux membres de sa gigantesque progéniture. “Je ne peux pas croire que ça fait déjà 2 ans !! Zillion et Zion le monde est à vous !! Je t’aime tellement! Joyeux anniversaire fils !!” Nick a écrit sur son Instagram. Et sur son TikTok, il a partagé un joli clip de lui, Zillion et Zion faisant voler un cerf-volant sur une plage. « Faire voler des cerfs-volants est l’une de mes activités préférées avec mes enfants. Je ne peux pas croire que vous êtes déjà deux ! Joyeux anniversaire Zilly et Sion ! » la star a partagé.

Le rebond des jumeaux survient après que Nick et Abby ont accueilli la petite sœur de Zion et Zillion en novembre. « 11/11/2022 UNE BELLE JOURNEE pour BEAU CANON ZEPPELIN » arriver! Maman @hiabbydelarosa, tu rends tout si facile et sans effort, mais je suis éternellement redevable à ton travail inlassable de dévouement constant, d’efforts diligents et d’amour désintéressé que tu donnes à nos enfants et à moi-même », a écrit Nick dans un message qui le montrait ainsi qu’Abby souriant à leur nouveau paquet de joie.

@nickcannon Faire voler des cerfs-volants est l’une de mes activités préférées avec mes enfants. Je ne peux pas croire que vous êtes déjà deux ! Joyeux anniversaire Zilly et Sion ! 🪁🎂 ♬ Sunrise – Studio de son officiel

Les trois enfants que Nick partage avec Abby font partie de sa grande famille qu’il partage avec plusieurs femmes différentes. Ils comprennent marocain et Monroe, ses jumeaux de 12 ans avec son ex-femme Mariah Carey, Doré7, Reine puissante3 et Augmenter11 mois, Amour légendaire, son bébé de 10 mois avec Bre Tiesi, fille Halo Marie2 mois, avec Alyssa Scottet leur fils en bas âge Zendécédé à l’âge de 5 mois seulement en décembre 2021 d’une tumeur au cerveau.

Nick a déclaré qu’il acceptait d’avoir un ou deux yeux de côté en ayant une si grande couvée sur plusieurs mères, mais il est confiant dans ses choix personnels, selon une récente interview avec Personnes. « Je comprends que mon style de vie n’est pas typique de la société et peut être considéré comme peu orthodoxe à certains égards », a-t-il déclaré à la sortie à la mi-avril. « Mais mon but dans la vie est juste d’aimer mes enfants et d’être là pour mes enfants et de subvenir à leurs besoins, comme je le dis toujours, j’aime juste avec abondance. »

