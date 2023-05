Nick Cannon ne verse pas de pension alimentaire au « gouvernement » pour ses 12 enfants : « Ils peuvent avoir ce qu’ils veulent »

Nick Cannon est peut-être millionnaire, mais cela ne veut pas dire qu’il est prêt à payer une pension alimentaire.

Comme il l’a expliqué dans une nouvelle interview sur « The Jason Lee Podcast », Cannon a 12 enfants, mais il ne verse de pension alimentaire pour aucun d’entre eux, du moins pas à titre officiel.

Parlant des rapports précédents selon lesquels il ne soutient pas financièrement ses enfants, il a déclaré: « C’est drôle, car il y avait un récit, comme » Nick Cannon ne paie pas de pension alimentaire pour enfants « , ce que je disais était le système de pension alimentaire pour enfants qui est géré par le gouvernement. »

« Mon argent, c’est leur argent », a déclaré Cannon, qui vaut 100 millions de dollars. « Ils peuvent avoir tout ce qu’ils veulent. Mon compte est leur compte, et il y en a beaucoup là-dedans donc nous n’en manquerons pas. »

NICK CANNON DIT ‘DIEU DÉCIDE’ QUAND IL A FINI D’AVOIR DES ENFANTS: ‘QUAND J’AI 85 ANS, ON NE SAIT JAMAIS’

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’occupait de ses finances, il a répondu : « Je m’en fous de ça. Je crois que la vraie monnaie est votre énergie. J’aimerais pouvoir conclure un contrat : ‘Tu ne peux pas prendre autant de mon énergie quand tu pars .' »

Cannon a poursuivi: « L’argent va et vient. Je dis toujours aux gens: » L’argent ne vous rend pas heureux. Heureux vous fait de l’argent. Donc je vais toujours être bon, et chaque dollar que je gagne est pour ma famille. »

Il a également déclaré qu’avoir 12 enfants avec six femmes différentes l’avait rendu émotionnellement indisponible pour s’occuper de toute nouvelle relation.

« Je ne veux pas me sacrifier pour un autre individu », a-t-il déclaré. « Je veux me sacrifier pour mes enfants, et c’est à peu près tout. Mais je ne peux pas donner du temps, de l’énergie, de l’amour à quelqu’un que je viens de rencontrer. Je ne veux pas de nouveaux amis, je ne veux pas de nouvelles relations parce que je J’apprécie tellement les gens qui sont dans ma vie et je suis déjà suffisamment dispersé pour être prêt à être attentif à cela. »

LES FANS DE TAYLOR SWIFT SLAMENT NICK CANNON APRÈS QU’IL AIT PLAISANT QU’IL AURA « ABSOLUMENT » UN BÉBÉ AVEC LE CHANTEUR

Les commentaires initiaux sur la pension alimentaire pour enfants provenaient de un entretien Cannon l’a fait avec une station de radio de Saint-Louis en mars.

Il a alors dit qu’il ne payait pas de pension alimentaire, mais a expliqué: « Il ne s’agit même pas d’une allocation mensuelle ou d’une somme d’argent parce que je ne me donne pas ça. Ce dont ils ont besoin, ils l’obtiennent. »

« Il n’y a jamais eu quelque chose que l’une des mères de mes enfants a demandé et qu’elle n’a pas reçu », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi ils m’appellent le fournisseur. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les enfants les plus âgés de Cannon sont Moroccan et Monroe, les jumeaux de 12 ans qu’il partage avec Mariah Carey.

Lui et le mannequin Brittany Bell ont trois enfants ensemble : Golden Sagon, 6 ans, Powerful Queen, 2 ans, et Rise Messiah, 6 mois.

Il a une autre paire de jumeaux, Zion et Zillion, qui auront 2 ans le mois prochain, ainsi qu’une petite fille de 6 mois nommée Beautiful avec la personnalité de la radio Abby De La Rosa.

La star de télé-réalité Bre Tiesi a un enfant avec Cannon, Legendary Love, 10 mois, et le mannequin LaNisha Cole partage également un bébé avec lui, Onyx Ice, 8 mois.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le plus jeune enfant de Cannon est Halo Marie, 5 mois, une fille qu’il partage avec le mannequin Alyssa Scott. Leur enfant Zen est décédé à l’âge de 5 mois en 2021 d’un cancer du cerveau.