NICK Cannon aurait du mal à faire apparaître des célébrités dans son nouveau talk-show.

La personnalité de la télévision de 40 ans, qui a récemment a accueilli son quatrième bébé dans moins d’un an, pourrait supplier son ex-femme Mariah Carey de venir faire partie des invités.

Pennsylvanie

Un initié a déclaré qu’il « voulait bien sûr » que l’ex-femme Mariah Carey l’aide et soit l’un de ses premiers invités[/caption]

pseudo, qui évoque souvent Mariah dans son émission Wild ‘N Out, a besoin d’étoiles pour son nouveau programme et, selon Radar, pense que son ex pourra régler le problème.

En mai, le père de sept enfants a partagé une vidéo teaser de son prochain spectacle, dont la première est prévue à l’automne.

« Nous allons passer un bon moment, vous tous », a-t-il déclaré dans le clip, pensant que tout ne semble pas se passer comme il l’espérait.

Un initié a déclaré au point de vente qu’il « avait un peu de mal à trouver les invités dont il avait besoin pour se lancer à l’automne ».

À l’origine, le talk-show devait être lancé à l’automne 2020, mais il a été retardé après avoir fait des remarques antisémites au cours de l’été.

Bien qu’il ait finalement pu reprendre le travail sur ses différents projets à la suite du scandale, certains professionnels du divertissement sont « inquiets de mettre de grands noms dans son émission à cause de » cela.

Les publicistes craignent que certains fans ne soient « contrariés » s’ils voyaient leurs clients dans l’émission de Nick après les commentaires.

Incapable de trouver autant d’invités célèbres qu’il l’avait espéré pour remplir la première programmation de l’émission, Nick cherche l’aide de Mariah, l’initié disant qu’il « veut bien sûr [her] être l’un de ses premiers invités.

Malgré tout, « le personnel de Nick travaille dur et est déterminé à faire en sorte que tout fonctionne », et ils veulent « prouver que le spectacle va être génial ».





Le père occupé partage les jumeaux Monroe et Moroccan, 10 ans, avec la superstar de la musique.

Il a également Golden, quatre ans, et Powerful Queen, sept mois, avec son ex Brittany Bell, les jumeaux Zillion et Zion, un mois, avec Abby, et Zen, trois semaines avec Alyssa Scott.

La star de Wild ‘n Out a eu une année bien remplie puisqu’il a accueilli quatre nouveaux enfants depuis novembre.

Instagram

Nick a accueilli quatre enfants l’année dernière et est maintenant père de sept enfants[/caption]

NickCannonShow/Twitter

Il travaille actuellement sur son nouveau talk-show, qui devrait sortir cet automne[/caption]