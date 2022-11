Nick Cannon n’a “aucune idée” s’il a d’autres enfants en route

On sait déjà que Nick Cannon attend son douzième enfant en 2023, mais après ça ? Même Nick n’est pas sûr.

La Chanteur masqué L’hôte a été repéré lors de l’événement Billboard Live: R&B/Hip-Hop Power Players vendredi, où il a révélé qu’il était “bon en ce moment” en ce qui concerne son nombre croissant d’enfants.

“Je ne sais pas, mec”, a déclaré Cannon à la question de Nouvelles du panneau d’affichage‘ Tetris Kelly si nous pouvons nous attendre à plus de bébés. “Je n’ai aucune idée. Je pense que je vais bien en ce moment !

Le père de 11 ans, bientôt 12 ans, a annoncé plus tôt ce mois-ci aux côtés du mannequin Alyssa Scott qu’ils attendaient leur deuxième bébé ensemble. Suite à cette nouvelle, Cannon a déclaré à Billboard que même s’il continue de profiter de ses nombreuses opportunités professionnelles, il donnera toujours la priorité à ses enfants.

« C’est ma priorité numéro 1, évidemment. Je me réveille en tant que père en pensant à mes enfants et tout le reste vient après cela », a déclaré Cannon. “Mes enfants sont définitivement la force créatrice de tout ce que je fais. Ce sont les questions les plus drôles, les plus innovantes, les meilleures… chaque projet sur lequel je travaille actuellement passe par leurs yeux.

Nick Cannon est devenu père de 11 enfants plus tôt ce mois-ci, accueillant sa fille Beautiful Zeppelin avec Abby De La Rosa. Le couple partage également les jumeaux Zion et Zillion.

Les enfants de l’hôte de Power 106 comprennent également les fils Rise Messiah et Golden Sagon et la fille Powerful Queen avec le mannequin Brittany Bell; les jumeaux Monroe et Moroccan avec l’ex-femme Mariah Carey; fils Legendary Love avec le mannequin Bre Tiesi; et sa fille Onyx Ice Cole avec l’ancien Le prix est juste modèle LaNisha Cole. Cannon et Scott ont perdu leur premier enfant ensemble, Zen, âgé de 5 mois, d’un cancer du cerveau l’année dernière.