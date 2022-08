Nick Cannon loue un parc aquatique pour ses jumeaux de 11 ans et ceux de Mariah Carey

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Nick Cannon fait sensation cet été avec sa douce famille.

Le père de huit enfants a pris Instagram pour partager sa journée remplie de plaisir avec ses jumeaux de 11 ans et ses enfants aînés, Moroccan et Monroe, dans un parc aquatique du New Jersey.

Cannon, qui partage les jumeaux avec son ex-femme Mariah Carey, a fermé tout le site pour passer du temps de qualité avec ses enfants.

La star de “Wild n Out” a posté sur Instagram dimanche une vidéo avec la légende : “Parc aquatique pour nous seuls !!! C’est le Roc & Roe Takeover !!”

NICK CANNON ACCUEILLE SON HUITIÈME ENFANT, LE PREMIER AVEC LE MODÈLE BRE TIESI

Dans le clip, Cannon, 41 ans, est vu en train de visiter le parc aquatique DreamWorks, situé dans l’American Dream Mall à East Rutherford, New Jersey – avec le texte clignotant coloré qui dit “SUMMER TIME” sur la vidéo.

Il s’enregistre ensuite au sommet d’un immense toboggan aquatique avec ses enfants entrant dans un tube orange sur un flotteur de natation, alors que les trois hurlent d’excitation. La chanson “Summertime” de DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince jouait en arrière-plan du post.

La vidéo se termine avec ses deux enfants dansant et exprimant à quel point ils ont apprécié la balade humide et sauvage, alors que sa fille Monroe saute devant la caméra en criant “Oh mon Dieu”, portant des lunettes de natation.

Cannon est officiellement redevenu père le mois dernier après avoir accueilli son huitième enfant, et le premier avec le mannequin Bre Tiesi.

Tiesi a choisi d’accoucher à domicile et a révélé que Cannon était là pour la soutenir à chaque étape du processus.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La semaine dernière, le mannequin a annoncé que le couple avait nommé leur fils nouveau-né Legend Cannon.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’animateur de télévision “Masked Singer” est également père de Golden “Sagon”, 4 ans, et de Powerful Queen, 19 mois, avec Brittany Bell ; les jumeaux Zion Mixolydian et Zillion Heir, 13 mois, avec Abby De La Rosa ; et Zen décédé en 2021 à 5 mois d’un cancer du cerveau, qu’il a partagé avec Alyssa Scott.