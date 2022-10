Nick Cannon et LaNisha Cole partagent de nouvelles photos de leur fille Onyx – Hollywood Life

Crédit d’image : Andy Kropa/Invision/AP/Shutterstock

Nick Canon42, et LaNisha Cole40 ans, a fêté un moment important chez leur fille Onyxla vie du dimanche. L’acteur et mannequin a posé pour des photos avec l’adorable enfant de quatre semaines alors qu’ils la dédiaient à leur église, dans un nouveau post Instagram. Les parents adorés se sont habillés de manière appropriée pour l’occasion, avec Nick dans un dashiki blanc et or et LaNisha dans un pull de couleur crème, et ont eu leur petite fille dans une robe en dentelle blanche.

« Un si beau dimanche ! Onyx Ice Cole Cannon était dédié à Yahweh aujourd’hui !!!” Nick a écrit dans la légende du message. « Romains 8:31 ‘Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous !’ 🙏🏾❤️ #ChurchDrip.

Le doux message a suscité beaucoup de compliments et de vœux de la part des abonnés une fois qu’il a été publié. “Il pourrait avoir beaucoup d’enfants (ce qui est bien à mon avis, plus on est de fous, plus on est de fous). un autre a écrit, “un si beau bébé et maman.”

La fille de Nick et LaNisha est la neuvième des 10 enfants de Nick et elle est née neuf jours seulement avant le 10e enfant de Nick, Canon Rise Messiahdont la mère est Cloche de Bretagneest née le 23 septembre. Brittany est aussi la mère de la fille de Nick Reine puissante1 et fils Doré6. Ils ont récemment fait la une des journaux pour avoir assisté à l’un des matchs de basket du fils de Nick avec Rise en remorque.

Les autres enfants de Nick comprennent des jumeaux de 11 ans Monroe et marocain avec ex Mariah Careyfils Amour légendaire3 mois, avec modèle Bre Tiesiet des jumeaux Sion et Zillion16 mois, avec Abby De La Rosa, qui est la femme qui attend actuellement son 11e enfant. Nick était aussi le père de son fils Zen, malheureusement décédé à l’âge de 5 mois. Il a partagé le petit garçon avec Alyssa Scott.

En septembre, un initié nous a dit que Nick avait déjà un plan pour garder tous ses enfants connectés même si certains d’entre eux avaient des mères différentes. “Nick sait que tout le monde se demande comment il peut faire en sorte que cela fonctionne, mais jusqu’à présent, les choses se passent très bien”, a déclaré l’initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. «Il est hyper vigilant avec son emploi du temps et il s’assure que tout le monde est au courant. Nick veut que tous ses enfants se connaissent et se lient et il en parle à ses enfants plus âgés et est très honnête avec eux.