Nick Cannon et Lanisha Cole disent que leur bébé a reçu des menaces de mort

Après que Nick Cannon ait accueilli un autre enfant avec une nouvelle femme, Lanisha Cole, les parents affirment que leur nouveau-né a reçu des menaces de mort de la part de fans en ligne.

Cole s’est rendue sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine pour aborder le problème, révélant qu’elle et la fille de Nick Cannon, Onyx, avaient reçu des menaces de mort “dégoûtantes” moins d’un mois après sa naissance.

En septembre, Cole et Cannon ont annoncé l’arrivée surprise de leur premier enfant ensemble en publiant des photos en noir et blanc de l’hôpital.

Le bébé papa omniprésent a ensuite demandé à ses abonnés de “seulement se réjouir” du dernier ajout de sa famille au lieu de “faire honte ou ridiculiser” Cole et Onyx.

“Je prie et demande aux autres de bien vouloir projeter toutes les critiques et le cynisme vers MOI et non vers les mères aimantes et précieuses de mes enfants”, a écrit l’ancienne star de Nickelodeon, qualifiant Lanisha de “pacifique et non conflictuelle”.