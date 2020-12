« Le meilleur cadeau de tous les temps ♥ ️ nous avons été surpris avec … UNE FILLE !!!!! Le puissant Queen Cannon est venu cette semaine au moment idéal pour Noël », a écrit Bell dans un post Instagram samedi.

« Tellement plus à partager. Tout ce que je peux dire, c’est que Nick a été mon rocher à travers la naissance d’eau naturelle la plus intense et la plus puissante. Ce n’était rien d’autre que PUISSANT. »

Cannon n’a pas posté sur son propre Instagram depuis le 22 décembre.

Powerful Queen est le deuxième enfant de Cannon et Bell ensemble. Leur premier, un garçon nommé Golden « Sagon » Cannon, est né en février 2017.