Nick Cannon et Abby De Los Rosa accueillent un troisième bébé – Hollywood Life

Nick Canon et Abby De La Rosa ont annoncé la naissance de leur troisième enfant ensemble dans une publication Instagram le 12 novembre. Le bébé arrive un peu plus d’un an après que le couple a accueilli ses jumeaux Sion et Zillion, les deux 1, ensemble. “11/11/2022 UNE BELLE JOURNEE pour “BELLE CANON ZEPPELIN” arriver! Maman @hiabbydelarosa, tu rends tout si facile et sans effort, mais je suis éternellement redevable à ton travail inlassable de dévouement constant, d’efforts diligents et d’amour désintéressé que tu donnes à nos enfants et à moi-même », a écrit Nick dans un message qui le montrait ainsi qu’Abby souriant à leur nouveau paquet de joie.

“La belle a le privilège d’avoir une mère aussi aimante et encline à la spiritualité. Votre résilience et votre force ne passent pas inaperçues. Te voir sourire à travers la folie du monde et ma folie constante est tellement impressionnant », a-t-il poursuivi. “Pas un jour ne passe sans que je ne sois rempli de gratitude pour tous vos soins, vos paroles d’affirmation, votre gentillesse et votre inspiration. Merci!! Si je ne le dis pas assez ! Vous êtes la définition de la fermeté et de la vertu et il est de mon devoir de vous faire sentir, ainsi que nos enfants, valorisés et protégés chaque jour ! MAGNIFIQUE ZEPPELIN alias BZC alias BIZZY B ! Préparez-vous car le monde vous appartient ! Papa t’aime !!”

Le nouveau-né est le 12e enfant de Nick. Il a eu tous ses enfants avec six femmes différentes. Nick et Abby avaient accueilli ses jumeaux en juin 2021. Abby a révélé qu’elle attendait le troisième bébé de Nick en juin. Avant d’accueillir leur enfant, Le chanteur masqué l’hôte a acheté une maison à sa petite amie, comme elle l’a révélé sur son Instagram. “C’est le moins que je puisse faire, merci pour l’amour inconditionnel et les cadeaux les plus précieux qu’un être humain puisse demander !! MAGNIFIQUE nouveau départ!” il a écrit.

Le nouveau bébé survient peu de temps après que Nick a accueilli ses 9e et 10e enfants en septembre. Il a eu son premier enfant, une petite fille Onyx, avec photographe LaNisha Cole. Le photographe et animateur de talk-show a annoncé la naissance d’Onyx ensemble dans un post Instagram le 15 septembre. « Je promets d’aimer cette petite fille de tout mon cœur, quoi qu’on en dise. J’ai renoncé à essayer de me définir pour le monde ou la société, mais à la place, je fais le travail pour guérir et grandir dans l’être infini que Dieu m’a ordonné d’être. J’espère que je pourrai enseigner la même chose à Onyx, pour ne pas laisser les autres la honte ou la ridiculiser avec leurs opinions extérieures », a écrit Nick.

Outre le nouveau-né, Onyx, et les jumeaux, Nick partage ses jumeaux les plus âgés avec Monroe et Marocain avec son ex-femme Mariah Carey. Il a également deux fils (Monter, 1 mois, et Doré, 4,) et une fille (Reine puissante1), avec sa petite amie Cloche de Bretagne. Il avait aussi un fils Amour légendaire, 3 mois, avec modèle Brie Tiesi. Nick a aussi eu un fils Zen avec modèle Alyssa Scott en juin 2021, mais leur petit garçon est malheureusement décédé à seulement cinq mois après avoir reçu un diagnostic de tumeur au cerveau en décembre de la même année.

Après que Nick et Abby aient accueilli leurs jumeaux, le mannequin a révélé qu’elle avait beaucoup réfléchi à tomber enceinte de petits. “Cela avait déjà été une pensée et c’est arrivé. C’était déjà là-bas, c’était quelque chose que nous manifestions et nous le laissions couler », a-t-elle déclaré dans un Q&A Instagram.

Abby a montré qu’elle était très favorable à ce que Nick ait de nombreux enfants avec plusieurs femmes. Elle a partagé une vidéo d’un comédien plaisantant sur la progéniture à deux chiffres de Nick, en août. Le comique a plaisanté sur le fait que Nick et sa famille pouvaient « affronter les Kardashian », et Abby a accepté. “Déplacez-vous sur Kardashians, Gen ‘C’ prenant le contrôle de bébé”, a-t-elle plaisanté.