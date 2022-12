Nick Cannon dit qu’il ressent la « plus grande culpabilité » de ne pas passer assez de temps avec ses 11 enfants : « Éparpillez-vous »

Nick Cannon a parlé de la culpabilité qu’il ressent de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses 11 enfants.

L’animateur de “The Masked Singer”, 42 ans, qui attend son 12e enfant avec le mannequin Alyssa Scott, a partagé ses réflexions sur la difficulté d’équilibrer sa carrière et sa paternité lors d’un récent épisode de la série Paramount + “The Check-up with Dr. David Angus .”

“En tant que père de plusieurs enfants, c’est toujours ma plus grande culpabilité, c’est de ne pas passer assez de temps avec tous mes enfants”, a admis l’humoriste.

Il a poursuivi: “Un parce que je travaille constamment et deux parce que je suis juste éparpillé.”

NICK CANNON ACCUEILLE LE BÉBÉ NUMÉRO 10 : « UNE AUTRE BÉNÉDICTION »

La personnalité de la télévision partage les jumeaux de 11 ans Monroe et Morrocan avec son ex-femme Mariah Carey. Cannon partage ses fils Golden, 5 ans, et Rise, 11 semaines, et sa fille Puissante, 24 mois, avec Brittany Bell.

Abby De La Rosa et Cannon sont parents d’une fille, Beautiful, jumelles de 1 mois et 18 mois, Zion et Zillion. L’ancien hôte de Wild N’ Out partage son fils Legendary, âgé de 5 mois, avec le mannequin Bre Tiesi et sa fille Onyx, 5 mois, avec LaNisha Cole.

En décembre dernier, le premier enfant de Cannon et Scott, leur fils Zen, est décédé tragiquement d’un cancer du cerveau à l’âge de 5 mois.

Lors de son apparition dans “The Check-up with Dr. David Angus”, Cannon a expliqué pourquoi il ne voulait pas que son défunt fils Zen subisse une chimiothérapie après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau peu de temps après sa naissance.

“Voir votre fils branché à toutes ces machines – et il a dû faire un shunt deux ou trois fois, et c’était déchirant à chaque fois – même en si peu de temps, je ne pouvais pas l’imaginer devoir traverser chimio”, a ajouté Cannon.

Le chanteur a admis qu’il avait subi une forme de chimiothérapie pour le traitement du lupus et qu’il “ne pouvait pas imaginer” qu’un nouveau-né subisse la même chose.

“Je savais comment, en tant qu’homme adulte, ce processus”, a déclaré Cannon. “Je n’appellerais même pas ça de la douleur. Ça a juste tout aspiré de toi. Je ne pouvais pas imaginer ça sur un nouveau-né et ce que ça ferait.”

Cannon a partagé un hommage au Zen à l’occasion du premier anniversaire de son décès.

“Je n’arrive pas à croire que cela fait déjà un an que le jour le plus difficile de ma vie s’est produit. Un anniversaire si douloureux. Perdre un enfant doit être l’expérience la plus lourde, la plus sombre et la plus dépressive dont je ne me remettrai jamais”, a-t-il légendé. Publier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Un mélange de culpabilité, de douleur et de chagrin est ce que je réprime quotidiennement. Je suis loin d’être parfait et j’échoue souvent et je prends des décisions dans ma vie que beaucoup remettent en question, mais quiconque me connaît connaît mon cœur. J’aime fort, j’aime grand et j’aime de tout mon cœur et de toute mon âme et j’aurais aimé que mon petit homme puisse ressentir davantage cet amour pendant qu’il était ici sur Terre.”

Le mois dernier, Scott a révélé qu’elle et Cannon attendaient leur deuxième enfant ensemble sur Instagram, en écrivant : “C’est un MIRACLE et une BÉNÉDICTION”.

Elle a ensuite partagé la date d’accouchement du bébé dans un autre post Instagram. En plus d’une photo sur laquelle Scott a été vu en train de bercer son ventre rond, elle a écrit : “Earthbound DECEMBER 2022”.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.